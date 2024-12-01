نشرة الموجز التعليمية.. موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وتفاصيل خصم درجات امتحانات شهر نوفمبر

نشرة الموجز التعليمية.. نستعرض في هذا التقرير أبرز الموضوعات التعليمية التي تم تسليط الضوء عليها خلال الساعات الماضية، حيث شهدت الساحة التعليمية عددًا من المستجدات الهامة التي تهم العاملين في القطاع التعليمي، من أبرزها حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من 18 إلى 23 يناير، وأعلنت عن خصم درجات امتحانات نوفمبر 2024 للطلاب المتغيبين دون عذر مقبول، كما توفر نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر تطبيق "مدرستنا بلس" والموقع الرسمي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

لينك نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

يمكن للطلاب ايضًا الحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من خلال مواقع وزارة التربية والتعليم حيث وفرتها في ثلاثة أماكن مختلفة يمكنك الإطلاع على الإجابات والاسئلة من خلال زيارة هذه الموقع الأتية:

للحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

للحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf حمل تطبيق "مدرستنا بلس" عبر “google play للحصول عليها بسهولة من هنــــــــا.

وإذ كان هاتفك أبل أو أيفون فيمكنك استخدام App store من هنـــــــــــا.

ويمكنك أيضًا الاطلاع عبر الموقع الرسمي لـ"مدرستنا بلس" والدخول على الامتحانات من هنـــــــــا.

قرار التعليم بشأن خصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024

قررت وزارة التربية والتعليم، خصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 للطلاب الذين يتغيبون دون عذر مقبول، حيثم وجهت تعليمات عاجلة لمديري المديريات التعليمية بهدف تشديد الرقابة على الغياب وتفعيل آليات التقييم المدرسي، كما شددت وزارة التربية والتعليم، على أهمية الالتزام بنظام الدرجات الخاص بالمواظبة والسلوك، حيث تخصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 من الطلاب الذين يتغيبون دون عذر مقبول، ومن المقرر أن تقع مسؤولية تنفيذ هذا الإجراء على عاتق مديري المدارس، مع التشديد على توثيق الغياب بانتظام لضمان الشفافية.

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