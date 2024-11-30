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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

لينك نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية

نماذج امتحانات
نماذج امتحانات

تُعد نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم هامة لجميع الطلاب في المراحل الدراسية ما قبل جامعي لأن معظم اسئلتها تأتي بالامتحانات، ويستطيع الطالب مراجعتها قبل الامتحانات بشهر حتى يستطيع التدريب عليها.

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة تحميل نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية بدً من المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى الثانوية، عبر موقع الوزارة الرسمي.

نماذج امتحانات 

 رابط تحميل نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب تحميل نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــا عبر الموقع الرسمي، وبعد ذلك اضغط على المرحلة التي تريد منها الامتحانات في مقسمة كالتالي: 

  • المرحلة الابتدائية
  • المرحلة الإعدادية
  • المرحلة الثانوية
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روابط نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم لكل مرحلة 

عند اختيارك المرحلة التي تريدها يمكنك البحث عن امتحان السنة الدراسية الذي تريده ففي المرحلة الابتدائية توفر وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الثاني إلى الصف السادس الابتدائي.

اما المرحلة الإعدادية فتوفر وزارة التربية والتعليم في هذه الخدمة نماذج امتحانات من الصف الأول الإعدادية إلى الثالث الإعدادي وكذلك نفس الأمر مع المرحلة الثانوية ويمكنك الحصول على رابط كل مرحلة في السطور التالية: 

نماذج امتحانات 

لينك نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 الخاصة بالعام الماضي من خلال مواقع وزارة التربية والتعليم حيث وفرتها في ثلاثة أماكن مختلفة يمكنك الإطلاع عليها من خلال السطور الأتية:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

  • السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.
  • الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.
  • السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
  • السبت 25 يناير 2025: بداية إجازة منتصف العام الدراسي.
  • الخميس 6 فبراير 2025: نهاية إجازة منتصف العام الدراسي.
  • السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.
  • الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.
  • السبت 24 مايو 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
  • السبت 31 مايو 2025: بداية امتحانات الدبلوم الفني.
  • السبت 14 يونيو 2025: بداية امتحانات الثانوية العامة.

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