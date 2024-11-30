عدد أيام إجازة نصف العام 2024/2025.. لكل الطلبة

عدد أيام إجازة نصف العام 2025.. من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية من قبل طلاب الصفوف الدراسية المختلفة وأولياء أمورهم، وذلك منذ أن حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسة المختلفة 2024/2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، وفيما يلي يستعرض “ الموجز ”، عدد أيام إجازة نصف العام 2025.

عدد أيام اجازة نصف العام 2025

عدد أيام اجازة نصف العام 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد أيام إجازة نصف العام 2025، حيث ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025

يبدأ موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات في منتصف وأواخر شهر يناير القادم من عام 2025 وتشمل الإجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية، حيث أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

ومن هنا يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025 اعتبارًا من يوم السبت 8 فبراير 2025.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمدارس

ووفقًا لخريطة الوزارة، تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

خريطة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025

ستبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، الموافق يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025.

سيعقد امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما يعقد امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة فاصلة بين الفترتين.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي ستُعقد في نفس الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، بالإضافة إلى امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي.

سيتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية، قبل امتحانات المواد الأساسية.

يتم اعتبار فترة الامتحانات جزءًا من أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية.

ستُنفذ كافة الإجراءات المعتادة لتسهيل سير الامتحانات في اللجان، مع اتخاذ تدابير لحماية سرية الامتحانات.

كما شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدم عقد أية امتحانات خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيين في 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

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