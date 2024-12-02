لسبب غريب.. وكيل تعليم سوهاج يحيل مدير مدرسة ساحل طهطا للتحقيق

أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج،الدكتور محمد السيد، مدير مدرسة ساحل طهطا الرسمية المتميزة للغات إلى التحقيق لمخالفته التعليمات الوزارية المتعلقة بأعمال الصيانة داخل المدارس.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة ساحل طهطا الرسمية، وضوابط الصيانة بالمدارس وفقًا للقرار الوزاري.

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

تفاصيل إحالة مدير مدرسة ساحل طهطا الرسمية المتميزة للغات

جاء ذلك خلال رئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لأعمال لجان قافلة المتابعة والدعم التي تهدف إلى متابعة انتظام الدراسة بمدارس إدارة طهطا التعليمية، تحت إشراف فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وبمشاركة مديرى إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأعضاء لجان المتابعة والمراجعة الداخلية وموجهى عموم المواد الدراسية.

جولات وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

وفي بداية جولته، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بتشديد الرقابة على المدارس لضمان تطبيق كافة التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة في نهاية العام الدراسي، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

وتبين من خلال قافلة المتابعة أن هيئة الأبنية التعليمية قامت بأعمال صيانة شاملة بمدرسة ساحل طهطا الرسمية بالمخالفة للتعليمات، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج خلال زيارته للمدرسة اليابانية بطهطا، بالشراكة مع اليابان ولقائه بالخبير الياباني أوزاوا ماساتو، حيث أكد دعم الوزارة لتطوير التعليم بالمحافظة وفق خطة تهدف إلى بناء شخصية متكاملة للطلاب.

كما دعا إلى تفعيل دور مجموعات التنمية البشرية لنقل الخبرات التعليمية المتميزة من المدرسة اليابانية إلى باقي مدارس الإدارة والمحافظة.

ضوابط صيانة المدارس

الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني التعليمية قبل بداية العام الدراسي، لضمان سلامة الطلاب ودرء أي خطورة.

استبعاد المدارس التي تخضع لصيانة شاملة من العملية التعليمية مؤقتًا، مع سرعة توفير أماكن بديلة للطلاب في المدارس القريبة.

تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى، وفق التصميمات المعمارية المناسبة، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

إلزام كل مدير مدرسة بتعيين مسئول عن الصيانة البسيطة، وتقديم تقارير أسبوعية باحتياجات المدرسة وإبلاغ الجهات المعنية بشكل دوري.

تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب لتعزيز ثقافة الحفاظ على المنشآت التعليمية.

التأكيد على تطبيق خطط الإخلاء في المدارس، مع تدريب الطلاب والمعلمين على تنفيذها وتنظيم حركة دخول وخروج الطلاب.

إزالة جميع العشوائيات والبوابات الحديدية غير الضرورية على السلالم والممرات داخل المدارس للحفاظ على سلامة الجميع.

اقرأ أيضًا

موعد جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2024

مزايا وعيوب البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. خبير تربوي يجيب؟