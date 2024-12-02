موعد جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2024

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية ظهور جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي 2024 من عبر الصفحات الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد ظهور جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد الامتحانات الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات نصف العام

تفاصيل ظهور جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي 2024

من المقرر أن تظهر جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي 2024 من قِبل المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة مع اختلاف توقيت كل مديرية بحسب المحافظة التابع لها الطالب.

وقبل أن تظهر مديريات التعليمية جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي 2024 حددت ضوابط لدخول الامتحانات، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا بشأن تطبيق نظام البوكليت على طلاب الشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي 2024

تبدأ امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي 2024 يوم 18 يناير 2025 القادم وتستمر الامتحانات ليوم 23 يناير 2025، ويبدأ الطلاب بأخذ إجازة نصف العام من يوم 25 يناير القادم وتستمر حتى يوم 6 فبراير 2025.

جدول امتحانات نصف العام

شكل نظام البوكليت لطلاب الصف الثالث الإعدادي

يتكون كتيب الامتحان من وثيقة تجمع بين أوراق الأسئلة والإجابات، مع تخصيص مساحة للإجابة تحت كل سؤال.

يحتوي الكتيب على ورقة بيضاء تُستخدم كمسودة لمساعدة الطالب في تنظيم أفكاره.

يقلل نظام البوكليت من احتمالية الغش الإلكتروني لصعوبة تسريبه.

يسهل عملية التصحيح بتقليل التشتت بين أوراق الأسئلة والإجابات.

يساهم في توفير الوقت للطالب بفضل التنظيم الواضح بين الأسئلة والإجابات.

مواعيد امتحانات نصف العام 2025

تُعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 11 يناير وحتى 16 يناير، وفقًا للجدول الزمني المُعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصف الثالث الثانوي، فقد حدد موعد انطلاقها في 14 يونيو 2024، لتُعقد بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

بالنسبة لصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي، إلى جانب امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025، وتُخصص هذه الفترة لضمان استكمال كافة المواد الأساسية المطلوبة.

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