يتسأل الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري أدبي 2024 والذي أعلنها قطاع الأزهر الشريف رسميًا، وبالرغم من عدم تحديده الجدول بالإيام إلا أن هناك موعد يلتزم به الأزهر.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري أدبي 2024 وجميع المراحل التعليمية الأخرى بدءًا من المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى الثانوية وفقًا للخريطة الزمنية التابعة للأزهر.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري أدبي 2024

ينطلق جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري أدبي 2025 بدءًا من يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، وكذلك امتحانات الصف الأول الثانوي، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.

ضوابط امتحانات الصف الثاني الثانوي وجميع الصفوف الدراسية بالأزهر

الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات

التزام أعضاء هيئة التدريس بالضوابط المقررة للامتحانات الإلكترونية.

إقامة لجان خاصة لطلاب ذوي الهمم في الدور الأرضي، مع توفير مسافات كافية بين أماكن الجلوس وممرات متسعة.

لجان المكفوفين تعقد في الكليات النظرية، مع شروط للمرافقين تكون من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الثانوية الفنية.

لجان المكفوفين تعقد في الكليات النظرية، مع شروط للمرافقين تكون من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الثانوية الفنية. لجان المستشفيات تقتصر على الحالات الطارئة والمزمنة في المستشفيات الجامعية أو الحكومية، بموافقة مسبقة من العميد ورئيس الامتحانات.

منع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، وتطبيق أحكام القانون على من يُضبط بالغش.

تقديم التظلمات خلال 14 يومًا من إعلان النتيجة، مع إعلام الطالب بتغيير حالته في التظلم ورد رسومه إذا تم تعديل النتيجة.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري

مواعيد امتحانات صفوف النقل

تبدأ امتحانات صفوف النقل في المرحلة الابتدائية للصف الثالث، الرابع، والخامس الابتدائي يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الخميس 16 يناير 2025.

أما في المرحلة الإعدادية، تبدأ امتحانات صفوف النقل في الصف الأول والثاني الإعدادي يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، في حين تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 16 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت 25 يناير وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، على أن يُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

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