بعد تطبيقه رسميًا.. اعرف شكل نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، ازادات التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور حول شكل الورقة الامتحانية التي سيؤديها الطلاب خلال امتحانات نصف العام.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل شكل نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وتفاصيل تطبيقه على طلاب الصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى معرفة جميع المعلومات التي وفرتها الوزارة.

شكل نظام البوكليت

شكل نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سيكون مثل نظام امتحانات الثانوية العامة حيث يتكون من كتيب مدمج يجمع بين أوراق الأسئلة والإجابات في وثيقة واحدة، ويتضمن الكتيب مجموعة من الأسئلة، مع تخصيص مساحة محددة للإجابة أسفل كل سؤال مباشرةً.

ويحتوي الكتيب على ورقة بيضاء تُستخدم كمسودة لمساعدة الطالب في تنظيم أفكاره أثناء الإجابة، حيث يتميز نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بعدة فوائد أبرزها الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني لصعوبة تسريبه من الكتيب.

يحسن نظام البوكليت من كفاءة عملية التصحيح من خلال تقليل التشتت بين ورقتي الأسئلة والإجابات، مما يساعد في تحقيق المساواة في توزيع الدرجات، بالإضافة إلى توفير الوقت للطالب خلال الإجابة، بفضل التنظيم الواضح بين الأسئلة ومساحات الإجابة.

شكل نظام البوكليت

آليات نظام البوكليت

يشمل تصميم نظام البوكليت آليات متعددة لضمان نزاهة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، لأنه يحدد مساحة الإجابة بدقة وفقًا لحجم السؤال.

تُصمم استمارة حضور لكل طالب تحتوي على رقم النموذج وعدد الأوراق المستلمة، ويُغلق ظرف الأسئلة الذي يضم 20 كتيبًا ولا يُفتح إلا داخل اللجنة بحضور المراقبين.

توضع علامة مائية خاصة بكل إدارة تعليمية، ما يُمكّن من تتبع أي محاولة تصوير أو تسريب لضمان حماية الكتيب.

منع الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو للملاحظين والقائمين على الامتحانات، مع تعزيز الرقابة لضمان الالتزام بهذه التعليمات.

متى بدأ تطبيق نظام البوكليت؟

طبقت وزارة التربية والتعليم نظام البوكليت في البداية على امتحانات الثانوية العامة في عام 2017، بناءً على موافقة البرلمان، بهدف تطوير منظومة الامتحانات والقضاء على الغش.

اقرأ أيضًا

باليوم والتاريخ.. اعرف موعد امتحانات نصف العام 2025

إلحق ذاكر.. إليك موعد امتحانات الترم الاول 2025 |تفاصيل