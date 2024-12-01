تفاصيل|ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية

استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 ورسوم التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في استمارة الشهادة الإعدادية 2025.



الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق والخطوات اللازمة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، حيث يجب على الطلاب تقديم المستندات التالية:

1. ثلاث صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4x6، مع كتابة اسم الطالب عليها بالكمبيوتر.



2. أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية لعام 2023-2024 بقيمة 205 جنيهات، مع صورتين من الإيصال.



3. أصل إيصال رسم الامتحان بقيمة 158 جنيهاً، مع صورتين من الإيصال.



4.احضار صورتان من شهادة ميلاد الطالب.



5.احضار طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.



6. تقديم استمارة التقدم الإلكترونية، التي يتم طباعتها من الموقع الإلكتروني، ويجب تعبئتها من قبل الطالب وولي الأمر وتوقيعها.



7. مبلغ جنيهين رسوم امتحان تُسدد عن طريق المدرسة على إيصال 33 ع ح.



آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم آخر موعد متاح لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر من العام الحالي، لذلك على الطلاب الدخول سريعًا وتقديم بياناتهم الصحيحة للتقدم إلى امتحانات نهاية نصف العام.

أعلنت وزارة التعليم أن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 للتقدم لامتحانات نصف العام، حيث تصل إلى 158 جنيهًا ويقسم المبلغ إلى 10 جنيهات كرسوم امتحانات و148 جنيهًا مقابل الخامات والمستلزمات المستخدمة في تجهيز الامتحانات.

كما يتم تسليم هذه الأوراق في حافظة بلاستيكية إلى لجنة شؤون الطلاب والامتحانات في المدرسة، وفيما يتعلق بتسجيل الاستمارة الإلكترونية، يتعين على الطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل، والذي ستعلن عنه الوزارة قريباً، كما يشترط لإتمام التسجيل أن يكون لدى الطالب بريد إلكتروني مدرسي، وإذا لم يكن لديه، يمكنه الحصول عليه من خلال الموقع نفسه باستخدام الرقم القومي والكود المدرسي. بعد إنشاء البريد الإلكتروني، يقوم الطالب بإدخال بياناته، مثل العنوان ورقم الهاتف، وتحميل صورته الشخصية لإكمال الاستمارة.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة لتسجيل الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري، مع التأكيد على ضرورة اتباع التعليمات المحددة لضمان إتمام التسجيل بشكل صحيح.

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