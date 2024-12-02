باليوم والتاريخ.. اعرف موعد امتحانات نصف العام 2025

يستعد طلاب النقل والشهادة الإعدادية لانطلاق موعد امتحانات نصف العام 2025 التي تبدأ يوم 11 يناير وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وفقًا لكل مرحلة دراسية، فمن المقرر أن تستمر الدراسة حتى يوم 11 يناير 2025.

امتحانات نصف العام 2025

مواعيد امتحانات نصف العام 2025

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي لنصف العام يوم 11 يناير وتنتهي في 16 يناير، في حين تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي يوم 14 يونيو 2024.

أما بالنسبة لصفوف النقل، تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي والمرحلة الابتدائية من يوم 11 يناير حتى 16 يناير، بينما تُعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي من يوم 18 يناير وحتى 23 يناير 2025.

ضوابط امتحانات نصف العام 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم ضوابط دقيقة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ولامتحانات صفوف النقل لضمان نزاهتها وتفادي أي حالات تسرب لسير العملية التعليمية وهي كالتالي:

تغليف أوراق الامتحانات بعناية، مع وضع باركود خاص لكل مجموعة تخص لجنة سير معينة.

وتُجمع كل 20 ورقة أو كراسة في كيس مغلق بإحكام، وفتح الأكياس داخل لجنة السير فقط، بحضور الملاحظين، مع توثيق وقت الفتح وتاريخه واسم المادة في محضر رسمي.

منع الهواتف المحمولة منعًا باتًا على كل من الطلاب والمعلمين داخل اللجان، لضمان تركيز الطلاب وحفظ نزاهة الامتحانات، بالإضافة إلى تنظيم توزيع أوراق الأسئلة بدقة تامة، حيث تصل إلى اللجان الفرعية في الوقت المحدد.

تُفتح المظاريف في الساعة 8:55 صباحًا بحضور المسؤولين، لضمان الالتزام بالسرية والجدول الزمني، ويُحظر على معلمي المادة مراقبة امتحانها، ويتم إدراجهم ضمن قوائم الاحتياطيين لهذا اليوم.

تُجرى الامتحانات تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، مع إعداد خطة تأمين شاملة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

امتحانات نصف العام 2025

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

تتعلق إجازة نصف العام الدراسي 2025 حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإجازة ستبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، ويُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

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