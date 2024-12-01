جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2025 للمراحل الدراسية

جددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة، والمدارس الخاصة “عربي-لغات”، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2025 التي وفرتها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية، علمًا أن الوزارة أعلنت جداول الامتحانات وليست المواعيد ومن المقرر أن تصدر كل مديرية تعليمية بالمحافظات الجدول الرسمي بمواعيد المواد.

جدول امتحانات نصف العام

جدول امتحانات نصف العام لطلاب النقل

تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب النقل الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي يوم 16 يناير 2025، وتُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، أما امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية مع تخصيص نصف ساعة فاصل زمني بين الفترتين.

جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية والابتدائية

تُجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، والصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، خلال الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

تبدأامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتنتهي يوم 23 يناير 2025، ومن المقرر عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة، بالإضافة إلى المواد التي لا تُضاف للمجموع الكلي والمواد العملية، قبل بدء امتحانات المواد الأساسية.

جدول امتحانات نصف العام

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي

تُجرىامتحانات نصف العام الدراسي ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتُحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية، ويكون الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان، بالإضافة إلى ضمان سرية الامتحانات.

مراعاة عدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين في أيام: 6، 7، 8، و19 يناير 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية



تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 في نهاية العام الدراسي يوم السبت 14 يونيو 2025، أما الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025.

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