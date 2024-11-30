جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. اعرف امتى ؟

جدول الشهادة الإعدادية 2025.. شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية زيادة في الاستفسارات من قبل طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، ويشمل الجدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات). فيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2025.

جدول الشهادة الإعدادية 2025

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

ولم تعلن وزارة التعليم حتى الآن أى جداول لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وسننشر لكم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الماضي 2024، والتي من الممكن ان تتطابق مع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بشكل كبير .

جدول الشهادة الإعدادية 2025

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان.

يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له، بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل. بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والاستعداد لها، والتي جاءت كالتالي : -

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تماما عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية.

يتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الاجابة (بوكليت طبقا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل 20 ورقة كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط الضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التي يجب أن تتوافر، والموانع التي يجب ألا تتواجد فيمن يشترك في امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الادارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

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