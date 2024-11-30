نشرة الموجز التعليمية تكشف لينك نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم.. وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي.. ورابط تحميل الواجبات المنزلية

نشرة الموجز التعليمية.. نستعرض لكم أهم وأبرز أخبار التعليم التي حدثت على مدار اليوم من بينها روابط امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم والتي وفرتها الوزارة للطلاب بكل سهولة بصيغة الـ pdf.

نشرة الموجز التعليمية

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل باقي الموضوعات الهانة والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية من بينها أيضًا نقل تبعية مدارس التعليم الفني إلى القطاع الخاص، وآخر تعديل لامتحانات شهر نوفمبر والعديد من الأنباء المثيرة للاهتمام.

وزارة التربية والتعليم

لينك نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية

يقدم الموجز نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم هامة لجميع الطلاب في المراحل الدراسية ما قبل جامعي لأن معظم اسئلتها تأتي بالامتحانات، ويستطيع الطالب مراجعتها قبل الامتحانات بشهر حتى يستطيع التدريب عليها.

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عدد أيام إجازة نصف العام 2024/2025.. لكل الطلبة

تقدم جريدة الموجز عدد أيام إجازة نصف العام 2025.. من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية من قبل طلاب الصفوف الدراسية المختلفة وأولياء أمورهم.

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رابط تحميل الواجبات المنزلية PDF.. وطريقة حله بالخطوات

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن تحميل الواجبات المنزلية PDF بجميع المراحل الدراسية بدءًا من المرحلة الابتدائية إلى الإعداداية ويتسأل الطلاب باستمرار عن الطريقة السريعة للحصول على هذه النماذج.

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خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي .. خطوة بخطوة

استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025.. بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، بدءت أعداد النقر تزداد على محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء أمورهم، لمعرفة كل ما يتعلق من ضوابط وتعليمات خاصة بإمتحانات الصف الثالث الإعدادي وخاصةً خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025، والتي ستمنحهم فرصة لدخول الامتحان.

وزارة التربية والتعليم

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قرار التعليم بشأن خصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 من هؤلاء الطلاب

قررت وزارة التربية والتعليم، خصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 للطلاب الذين يتغيبون دون عذر مقبول، حيث وجهت تعليمات عاجلة لمديري المديريات التعليمية بهدف تشديد الرقابة على الغياب وتفعيل آليات التقييم المدرسي.

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توجيه عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

أرسلت وزارة التربية والتعليم توجيهًا هامًا للمديريات التعليمية بخصوص طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، لتحسين الأداء التعليمي في المرحلة الابتدائية وفقًا للقانون الوزاري 136 لسنة 2024.

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