نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. بوكليت أم ورقة أسئلة

نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، من قبل الطلاب وأولياء الأمور للصف الثالث الإعدادي، وذلك منذ أن حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، وفيما يلي يستعرض “ الموجز ” نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها بشأن تعميم نظام البوكليت في امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 2024-2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي في كافة محافظات الجمهورية.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول من العام 2025، مع مراعاة ظروف كل مديرية تعليمية في كل محافظة.

وأوضحت الوزارة أن نظام "البوكليت" يتضمن دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في كراسة واحدة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية

حسمت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2025، حيث قررت أن تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير المقبل، وتستمر حتى 23 يناير 2025.

خريطة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025 في مصر، مؤكدة على أهمية الالتزام بالخطوات التنظيمية في كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

ستبدء امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، الموافق يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025.

سيعقد امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما يعقد امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة فاصلة بين الفترتين.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي ستُعقد في نفس الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، بالإضافة إلى امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي.

سيتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية، قبل امتحانات المواد الأساسية.

يتم اعتبار فترة الامتحانات جزءًا من أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية.

ستُنفذ كافة الإجراءات المعتادة لتسهيل سير الامتحانات في اللجان، مع اتخاذ تدابير لحماية سرية الامتحانات.

كما شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدم عقد أية امتحانات خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيين في 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

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