وزير التربية والتعليم يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

استضاف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بمقر ديوان عام المحافظة، فى إطار الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد.

حضور وزير التربية والتعليم باحتفال تخرج

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد بحضور وزير التربية والتعليم حيث يرافق الوزير خلال الفعاليات، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

ما هي مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية؟

انضمت مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية للمنظومة التعليمية عام 2021، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومحافظة بورسعيد، وبالاشتراك مع مؤسسة ايوك، وشركة الغاز الطبيعي المصرية القابضة وشركة بترول بلاعيم ومؤسسة السويدي اليكتريك.

وانطلقت هذه المدرسة بهدف تعزيز مهارات الشباب التقنية لتحسين فرص العمل في محافظة بورسعيد من خلال تعليم وتدريب تقنيين مهنيين ممتازين، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنمو الاقتصادي في مصر.

أقسام مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

وتضم مدرسة حقل ظهر التكنولوجية الفنية المتقدمة 5 أقسام، تتضمن تخصصات صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائية، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات والمركبات الخفيفة.

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

مشاركة وزير التربية والتعليم في الحفل

بمشاركة المهندس كريم إبراهيم علي بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي الكهربائية.

خطوات تقييم الطلاب في امتحانات شهر نوفمبر

وفي سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة جميع عناصر العملية التعليمية بشكل دقيق، مع توجيه مديري المدارس لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة التقييم والمتابعة.

وشملت الإجراءات مراجعة كراسات الطلاب للتأكد من استكمال الدروس وتقييم الواجبات المنزلية بشكل منتظم، بالإضافة إلى تنظيم تقييمات أسبوعية واختبارات شهرية لقياس مستوى تحصيل الطلاب.

شددت الوزارة على أهمية متابعة عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة وشفافية، مع الالتزام بتسجيل الدرجات داخل الكراسات بوضوح، والتوقف عن استخدام عبارة "نظر" في التوثيق.

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