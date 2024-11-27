بالصور.. تفاصيل جولات وزير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف

تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف صباح اليوم الأربعاء، عدة مدارس، تابعة لإدارتي الواسطى، وناصر التعليمية بمحافظة بني سويف، وكانت الزيارة مفاجئة حيث يأتي ذلك في إطار مواصلة انتظام العملية التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستعرض “ الموجز” تفاصيل الزيارة المفاجئة التي عقدها وزير التربية والتعليم اليوم وجولاته في المدارس، حيث استهل الوزير جولته أولًا بزيارة مدارس تابعة لإدارة الواسطى التعليمية، وتفقد مدرسة "سعداوي مجاهد عبد الغني الثانوية المشتركة"، والتي تضم 499 طالبًا وطالبة.

وزير التربية والتعليم

جولات وزير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال تفقده لفصول المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب ومستواهم، ومتابعة نسب الحضور والغياب، كما اطلع على أداء الطلاب خلال اختبارات الشهر السابقة.

وزار وزير التربيةوالتعليم ايضًا مدرسة "المصلوب الابتدائية المشتركة"، والتي يبلغ عدد طلابها 1017 طالبًا، مقسمين على الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تابع مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، كما تابع الخطة العلاجية لمستوى الطلاب في الرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

وزير التربية والتعليم

زيارة وزير التربية والتعليم لمدرسة معصرة أبو صير الجديدة الابتدائية

وتوجه وزير التربية والتعليم إلى مدرسة "معصرة أبو صير الجديدة الابتدائية"، التي يبلغ عدد طلابها 298 طالبًا، حيث حرص خلال تفقده المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، ومراجعة دفاتر تسجيل درجات الطلاب في التقييمات الأسبوعية، للاطمئنان على مستوى التحصيل الدراسي.

وتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إلى عدة مدارس تابعة لإدارة ناصر التعليمية، حيث تفقد مدرسة "الحمام الإعدادية المشتركة"، التي يبلغ عدد طلابها 618 طالبًا، وخلال تفقده للفصول، حرص على متابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما حرص على التأكد من ومدى استيعابهم للمواد الدراسية.

وزير التربية والتعليم

حوار وزير التربية والتعليم مع الطلاب

وفي السياق ذاته أجرى حوارًا مع بعض الطلاب بالمدرسة حول قدراتهم على التحصيل الدراسي داخل المدرسة ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية، مشيرًا إلى تطبيق هذه التقييمات تساهم في تعرف الطالب على مستواه الدراسي وتحصيله للدروس أولا بأول.

وزير التربية والتعليم

وتفقد أيضًا مدرسة "الحمام الثانوية المشتركة"، والتي يبلغ عدد طلابها 218 طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على التحقق من مستوى الطلاب الدراسي، ومتابعة نسب الحضور والغياب، وكذلك مناقشة الطلاب حول تطلعاتهم المستقبلية.

رافق وزير التربية والتعليم خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

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