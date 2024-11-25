التربية والتعليم يوجه لجان لمدرستي تحيا مصر 1-2 لمتابعة انتظام العملية التعليمية

أرسل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لجان لمتابعة لمدرستي "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشددًا على متابعة حضور الطلاب وتطبيق التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة وكافة القرارات والآليات المعلنة من الوزارة.

ويستعرض “موقع الموجز” جولة وزير التربية والتعليم المفاجئة والتي أدها في المدرستين خلال جولاته المتواصلة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط بمختلف المدارس بأنحاء الجمهورية.

جولات وزير التربية والتعليم بمدارس تحيا مصر

وتفقد وزير التربية والتعليم فصول المرحلة الابتدائية بمدرسة تحيا مصر 1، و حرص على متابعة مستوى الطلاب الدراسي ومدى الالتزام بتطبيق أعمال السنة، مشيرًا إلى تنظيم برامج علاجية لرفع مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.

وزير التربية والتعليم

متابعة انتظام العملية التعليمية

وتابع وزير التربية والتعليم ايضًا زيارة مدرسة تحيا مصر2، للتأكيد على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وتحصيل الطلاب الدراسي داخل الفصول، بالإضافة إلى مراجعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة

أجرى وزير التربية والتعليم حوارًا أيضًا مع بعض المعلمين بالمدرسة للتعرف على أي تحديات تعوق قيامهم بأداء عملهم بالشكل المطلوب حرصا على تيسير مهامهم، ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وزير التربية والتعليم

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وفي سياق أخر، كشفت وزارة التربية والتعليم عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بجميع المدارس الرسمية والخاصة، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة.

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات صفوف النقل الترم الأول

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، مع تخصيص فترتين يوميًا بفاصل زمني نصف ساعة، أما امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي والمرحلة الابتدائية من الثالث إلى السادس فتجرى خلال نفس الفترة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من 18 يناير إلى 23 يناير 2025 خيث تعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية.

وأكدت الوزارة أن احتساب فترة الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية، وشددت على الالتزام بالإجراءات التنظيمية وسرية الامتحانات، مع مراعاة عدم عقد اختبارات خلال أعياد الأخوة المسيحيين.

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