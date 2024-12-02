مزايا وعيوب البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. خبير تربوي يجيب؟

امتحانات الشهادة الإعدادية.. يتساءل أولياء الأمور والطلاب حول تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي يوم 18 يناير القادم من عام 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل مهمة حول مزايا وعيوب البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 طبقًا لما قاله الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس.

مزايا نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي هذا الشأن، قال شوقي إن نظام البوكليت يوفر العديد من المزايا، من أبرزها توفير الوقت على الطلاب بعدم الحاجة لنقل الأسئلة إلى ورقة الإجابة، بالإضافة إلى الحد من تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بسبب تعدد صفحات الكراسة وصعوبة تصويرها كاملة.

وأضاف الخبير التربوي أن النظام يقلل أيضًا أخطاء ترتيب الإجابات، حيث يخصص مكان محدد لكل سؤال، ميرًا إلى أنه يسهل تتبع كراسات الإجابة عند التصحيح، إذ تحمل كل كراسة بيانات الطالب كاملة.

خبير تربوي

عيوب نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار إلى أن نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية يواجه تحديًا يتمثل في زيادة تكاليف الطباعة، نظرًا لتصوير عدد أكبر من الصفحات مقارنةً بالنظام التقليدي، موضحًا أن النظام يتطلب التصحيح اليدوي بدلًا من التصحيح الإلكتروني، مما قد يزيد من أعباء العاملين في التصحيح.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تتضمن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 العديد من الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية والمدارس لتفادي حالات التسرب والأهمال في الامتحانات وهي كالتالي:

تغليف أوراق الامتحانات بعناية، ووضع باركود خاص على كل مجموعة مخصصة للجنة سير معينة.

تُجمع كل 20 ورقة أو كراسة في كيس مغلق بإحكام.

لا يتم فتح الأكياس إلا داخل لجنة السير بحضور الملاحظين.

تدوين محضر رسمي يشمل وقت وتاريخ الفتح واسم المادة.

يُمنع منعًا باتًا على الطلاب والمعلمين اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، لضمان نزاهة الامتحانات وتركيز الطلاب على أدائهم دون تشتيت.

تنظيم توزيع أوراق الأسئلة بآلية دقيقة تضمن وصولها إلى اللجان الفرعية في الوقت المحدد.

تُفتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان بحضور المسؤولين في تمام الساعة 8:55 صباحًا لضمان السرية والالتزام بالجدول الزمني.

يُحظر على معلمي المادة مراقبة امتحانها لضمان الحيادية، ويُدرجون ضمن قوائم الاحتياطيين في هذا اليوم فقط.

الالتزام بمعايير النزاهة والانضباط في جميع مراحل الامتحان.

تجري الامتحانات تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية.

إعداد خطة تأمين شاملة بالتعاون مع مديرية الأمن لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب.

تُراعى معايير الجودة والسرية التامة في عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

التشديد على عدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها رسميًا من السيد المحافظ، تأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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