بوكليت ولا تقليدي.. نظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

ازدادت التساؤلات عن نظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 خلال الساعات الأخيرة من قِبل أولياء الأمور والطلاب، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارها الرسمي بشأن نظام الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم بشأن نظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 والتي سيؤدي الطلاب في امتحانات نصف العام، حيث كثرة تساؤلات بشأن نظام البوكليت والامتحان التقليدي.

نظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

قررت وزارة التربية والتعليم بتعميم تطبيق نظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية تطبق بنظام البوكليت طبقًا لظروف كل مديرية تعليمية بالمحافظة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام البوكليت في امتحانات الصف الثالث الإعدادي يشمل دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في كراسة واحدة، ولذلك نقدم لكم ضوابط الامتحانات للصف الثالث الإعدادي الترم الأول في السطور التالية:

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي

تغليف أوراق الامتحانات بعناية بوضع باركود خاص على كل مجموعة تخص لجنة سير معينة، تُجمع كل 20 ورقة أو كراسة في كيس مغلق بإحكام، على أن يتم فتحه فقط داخل لجنة السير بحضور الملاحظين، مع تدوين محضر فتح يشمل وقت وتاريخ الفتح واسم المادة الممتحنة.



يُحظر تمامًا على الطلاب والمعلمين اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، وذلك لضمان نزاهة الامتحانات وتركيز الطلاب على الأداء دون أي تشتيت.



امتحانات الصف الثالث الإعدادي

تنظيم توزيع أوراق الأسئلة بجدولة دقيقة لضمان وصولها إلى اللجان الفرعية في الوقت المحدد. تُفتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان في الساعة 8:55 صباحًا بحضور المسؤولين لضمان السرية والالتزام.

يُمنع معلم المادة من المراقبة داخل اللجنة يوم امتحان مادته لضمان الحيادية. ويُضاف إلى قائمة الاحتياطيين لهذا اليوم فقط، مع التأكيد على تطبيق معايير النزاهة والانضباط في كافة مراحل الامتحان.

تجري الامتحانات تحت إشراف مديري المديريات التعليمية، ويتم إعداد خطة تأمين شاملة بالتعاون مع مديرية الأمن لتوفير مناخ مناسب للطلاب، والالتزام بمعايير الجودة والسرية في تصحيح ورصد الدرجات، ولا تُعلن النتائج إلا بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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