آخر موعد ورسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. بالتفاصيل

استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. مع بداية شهر ديسمبر يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 ورسوم التقديم عبر الموقع الإلكتروني.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 حتى يستطيع الطالب التقدم لامتحانات في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم لإغلاق التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى معرفة رسوم التسجيل في الاستمارة الإلكترونية.

استمارة الشهادة الإعدادية

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم آخر موعد متاح لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر من العام الحالي، لذلك على الطلاب الدخول سريعًا وتقديم بياناتهم الصحيحة للتقدم إلى امتحانات نهاية نصف العام.

رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التعليم أن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 للتقدم لامتحانات نصف العام، حيث تصل إلى 158 جنيهًا ويقسم المبلغ إلى 10 جنيهات كرسوم امتحانات و148 جنيهًا مقابل الخامات والمستلزمات المستخدمة في تجهيز الامتحانات.

استمارة الشهادة الإعدادية

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الرابط المخصص

إذا كنت تمتلك حسابًا على البريد الإلكتروني الموحد، قم بالضغط على "تسجيل الدخول".

في حال لم يكن لديك بريد إلكتروني موحد، اضغط على "إنشاء حساب البريد الإلكتروني" أولًا، ثم استخدمه للدخول لتسجيل الاستمارة.

اختر حساب الطالب" باللون الأحمر" ، ثم قم بإدخال الرقم القومي وكود الطالب الموجود على إيصال دفع المصروفات.

اضغط على "التحقق من البيانات"، وستظهر لك معلوماتك الشخصية مثل الاسم والمدرسة.

أدخل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بك لتفعيل الحساب، ثم اختر كلمة سر خاصة بك.

استخدم كلمة السر للدخول واستكمال تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

أرفق الصورة الشخصية المطلوبة والمستندات الإضافية التي قد تُطلب منك لاستكمال العملية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

نشرت وزارة التربية والتعليم بيان رسمي بموعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول يوم 18 يناير القادم 25 وتستمر الامتحانات حتى يوم 23 يناير 2025.

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