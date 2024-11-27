يوفر موقع وزارة التربية والتعليم، الخدمات الالكترونية 2024، البرامج التي يحناجها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون لأنه يُقدم مجموعة شاملة من الخدمات التعليمية منها التقديم على المدارس تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية حتى يستطيع الطالب التقدم لامتحانات نصف العام الدراسي 2024.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل للدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2024 وطريقة استفادة الطالب وولي الأمر منه، حتى يستطيعون إنجاز جميع الأوراق والمستندات التي تطلبها المدرسة أو وزارة التربية والتعليم من الطالب.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2024

يمكنك الحصول على لينك موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2024 بكل سهول كل ما عليك هز الضغط هنــــــــــــــــــــا للحصول على كل الخدمات التعليمية التي تريدها سواء كن ولي الأمر أو الطالب.

الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم

طريق الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2024

يمكن الدخول بكل سهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الموضح بالأعلى.

عند الدخول يمكنك اختيار الخدمات التي تريدها ومن بينها استمار الشهادة الإعدادية والتي يحتاجها الطلاب الآن.

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية مفتوح الآن

موقع وزارة التربية والتعليم متح دائمًا للطلاب يوميًا ويمكن الإطلاع عليه في أي وقت ولمعرفة الخدمات هي كالتالي:

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

الاطلاع على نتائج الطلاب.

الحصول على أرقام الجلوس.

تسجيل بيانات التلميذ والمعلم.

التقديم في المدارس وتحويل الطلاب بين المدارس.

الدخول إلى البوابة الإلكترونية للثانوية العامة.

تسجيل بيانات الطالب.

تسجيل في الحساب الإلكتروني الموحد.

تسجيل استمارة الشهادة الثانوية والدبلومات الفنية.

موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات تسجبل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي أو إنشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات الشخصية “الاسم، رقم الهاتف، العنوان” بدقة.

رفع صورة شخصية حديثة للطالب.

حفظ البيانات وطباعة الاستمارة بالألوان لتقديمها للمدرسة مع المستندات المطلوبة.

اقرأ أيضًا

نماذج الوزارة للصف الأول الاعدادي 2025 لمادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية

نشرة الموجز التعليمية.. تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين.. والأزهر الشريف يعلن عن حاجته إلى 153 مهندسًا