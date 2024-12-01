مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025، موضحة أن الامتحان سيشمل ثلاثة أقسام رئيسية وهي الاستماع، والقراءة، والكتابة، وسيستغرق ساعتين ويشمل 30 درجة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي

1. الاستماع (6 درجات)

يتضمن قسم الاستماع جزأين:

الاستماع واختيار الإجابة الصحيحة ،3 درجات، يستمع الطالب إلى نص أو حوار مكون من 60 إلى 70 كلمة، ثم يجيب عن 3 أسئلة اختيار من متعدد.

الاستماع والإكمال ،3 درجات، يتم الاستماع إلى نفس النص مرة أخرى، ويُطلب من الطالب إكمال 3 جمل بكلمة واحدة لكل جملة.



امتحان اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي

2. القراءة (9 درجات)

أسئلة المفردات (1 درجة)، يجيب الطالب عن سؤالين اختيار من متعدد متعلقين بالمفردات المستندة إلى الكتب المقررة.

قراءة وإكمال النص (2 درجة)، يُطلب من الطالب إكمال نص مكون من 60 إلى 70 كلمة يحتوي على 4 فراغات باستخدام كلمات من صندوق يحتوي على 5 كلمات.

قراءة والإجابة عن أسئلة الفهم ،6 درجات، يتضمن النص غير المرئي (100-120 كلمة)، ويُطلب من الطالب الإجابة عن 5 أسئلة تتعلق بالفكرة الرئيسية، واستخراج المعلومات، وفهم معاني الكلمات من السياق، والتفكير النقدي.

3. الكتابة (15 درجة)

أسئلة القواعد (1 درجة) يشمل سؤالين اختيار من متعدد عن القواعد.

إكمال الجمل (4 درجات) يُطلب من الطالب إكمال 4 جمل باستخدام الأشكال الصحيحة للكلمات.

إكمال الحوار (4 درجات) يُطلب من الطالب إكمال حوار يحتوي على 4 فراغات.

كتابة فقرة (6 درجات) يُطلب من الطالب كتابة فقرة من 60 إلى 80 كلمة عن موضوع معين.



مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية الصف الأول الإعدادي



تُوزع الدرجات في التقييم على أفكار الموضوع، المفردات، الإملاء، التشكيل، وعلامات الترقيم، مع تخصيص درجة واحدة لكل منها.

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