نماذج امتحان بوكليت جبر الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

يسعى الطلاب للحصول على نموذجًا استرشاديًا لامتحان مادة الجبر والإحصاء الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025، والذي يتم وفق نظام البوكليت، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية نماذج امتحان بوكيلت جبر الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.



بوكيلت جبر الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام الدراسي 2024-2025، ويشمل هذا النظام دمج الأسئلة والإجابات في ورقة واحدة، مما يسهل على الطلاب الإجابة بشكل مباشر دون الحاجة إلى أوراق إضافية.

الصف الثالث الإعدادي

كما يتضمن نموذج الامتحان أسئلة متنوعة على محتوى مقرر الجبر والإحصاء، مثل اختيار الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة، على سبيل المثال، يتضمن الاختبار سؤالًا عن قيم دالة معينة، وسؤالًا آخر حول المعادلات الرياضية، بالإضافة إلى أسئلة عن المدى لمجموعة قيم، وغيرها من المواضيع المرتبطة بالمقرر الدراسي.

نماذج امتحان بوكيلت جبر الصف الثالث الإعدادي

من ضمن الأسئلة التي تم عرضها في النموذج:

1- سؤال يتعلق بحساب قيمة دالة (س) و(ص)، حيث يتم تحديد القيمة المناسبة للمعادلة المعطاة.

2- سؤال آخر يتعلق بحساب قيمة (ك) في معادلة نسبية.

هناك أيضًا سؤال عن المدى لمجموعة من القيم المحددة.

نماذج امتحان بوكيلت جبر الصف الثالث الإعدادي

نماذج امتحان بوكيلت جبر الصف الثالث الإعدادي

نماذج امتحان بوكيلت جبر الصف الثالث الإعدادي



نظام البوكليت يُعد خطوة مهمة نحو تحسين آلية امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يسهم في تنظيم الوقت والتركيز بشكل أكبر على فهم الطلاب للمادة الدراسية، ومن المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي في تعزيز قدرة الطلاب على الإجابة بشكل دقيق ومنظم.

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