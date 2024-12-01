إلحق ذاكر.. إليك موعد امتحانات الترم الاول 2025 |تفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الأول الأول للعام الدراسي الحالي، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلاب التعليم الفني، ووفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، سيبدأ امتحان الترم الأول للطلاب في جميع المراحل التعليمية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، والشهادة الإعدادية في 11 يناير 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد امتحانات الترم الاول 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب ستبدأ في 25 يناير 2025، على أن تستمر حتى بداية الفصل الدراسي الثاني، من جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد امتحانات الترم الأول لطلاب الجامعات، حيث تبدأ في 4 يناير 2025، على أن تنتهي في 23 من الشهر ذاته.



كما أعلنت الوزارة أن إجازة نصف العام للجامعات ستبدأ في 25 يناير 2025، وتستمر حتى 6 فبراير 2025، هذا التنسيق بين الوزارتين يهدف إلى تحقيق التوازن في الجدول الزمني للعام الدراسي، ما يساهم في تنظيم العملية التعليمية بشكل فعال وتوفير الوقت الكافي للطلاب للمراجعة قبل امتحانات الفصل الأول.

خريطة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025

ستبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، الموافق يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025.

سيعقد امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما يعقد امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة فاصلة بين الفترتين.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي ستُعقد في نفس الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، بالإضافة إلى امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي.

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