المعاهد الأزهرية تعلن ضوابط تسجيل استمارات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، حيث سيتم بدء التسجيل الإلكتروني للاستمارَات عبر موقع إدارة شئون الطلاب الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، ويستمر حتى الخميس 19 ديسمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية ضوابط تسجيل استمارات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية.



ضوابط تسجيل استمارات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

وبعد إتمام تلاميذ المعاهد الأزهرية تعبئة الاستمارات الإلكترونية، يتعين عليهم التحقق من صحة البيانات وطبع الاستمارة وتسليمها لمسؤول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعتها من خلال سجلات الطالب للتأكد من دقة البيانات ومطابقتها لملف الطالب، ويجب أيضاً إرفاق كشوف 2ج الإلكترونية مع الاستمارة، مع التأكد من مطابقة البيانات مثل اسم الطالب ورقمه القومي لشهادة ميلاده.

وتم تكليف شيخ المعهد بتشكيل لجنة من المعلمين والإداريين الأكفاء لمراجعة البيانات المدخلة، حيث يتعين على اللجنة توقيع الاستمارات وتوثيق التصويبات في حال وجود أخطاء، وفي حال تصحيح أي بيان، يقوم مسؤول التحول الرقمي بالمعهد بتحديث البيانات على البرنامج بعد التحقق من صحتها.

المعاهد الأزهرية.. وفيما يخص تحضير الامتحانات، سيتم التنسيق بين إدارة امتحانات المنطقة والإدارات التعليمية لاستلام الاستمارات الإلكترونية، مع تحديد موعد أقصى لإعداد أرقام الجلوس يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، كما سيتم إرسال أرقام الجلوس إلى إدارات امتحانات المناطق يوم الأربعاء 1 يناير 2025، كما يُشدد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات لضمان سير العملية الامتحانية بكل يسر وسلاسة.

وفي سياق آخر، قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية بأسيوط.

اقرأ أيضا:



التعليم تقرر منح أربعة أيام إجازة للطلاب والمعلمين في جميع مدارس مصر

جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي