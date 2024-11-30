جدول امتحانات صفوف النقل 2025 للفصل الدراسي الأول .. الحق ذاكر

جدول امتحانات صفوف النقل 2025.. شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية زيادة في الاستفسارات من قبل طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، ويشمل الجدول امتحانات في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات). فيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات صفوف النقل 2025 للفصل الدراسي الاول .

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

ولم تعلن وزارة التعليم حتى الآن أى جداول لـ امتحانات صفوف النقل 2025، وسننشر لكم جدول امتحانات صفوف النقل 2025 للعام الماضي 2024، والتي من الممكن ان تتطابق مع جدول امتحانات صفوف النقل 2025 لهذا العام بشكل كبير .

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

جدول امتحانات صفوف النقل 2025

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان.

يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له، بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل. بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

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