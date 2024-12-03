موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 لجميع طلاب صفوف النقل

ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025، وذلك استعدادًا للاختبارات والمراجعة. تُعد هذه الامتحانات من أبرز الاختبارات التي تشغل اهتمام الجميع، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وبحسب ما أوردته الوزارة، تبدأ امتحانات صفوف النقل يوم السبت 11 يناير 2025، وتنتهي في 16 يناير 2025. أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فتنطلق في 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والضوابط، محذرة من عقوبات تشمل حرمان الطلاب من أداء الامتحانات في حال مخالفة التعليمات، مثل الغش أو إحضار الهواتف المحمولة.

أما بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2024-2025، فقد تم تحديد خريطة زمنية مفصلة، حيث تبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير 2025 وتنتهي في 6 فبراير 2025، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025، وينتهي في 25 مايو 2025، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025، وتليها امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، على أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.

وفي سياق اخر، وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بضرورة مراجعة إجراءات السلامة ومنظومة الحماية المدنية بنادي المعلمين بالإسكندرية، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة، كما أكد على أهمية توفير وسائل السلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الحرائق، بما في ذلك فحص أجهزة ومعدات الإطفاء وتقييم وتحليل المخاطر المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطط للطوارئ لحماية المنشآت.

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