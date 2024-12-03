هذا الريجيم يساعدك على الوقاية من النقرس.. تعرف عليه

اوضح الدكتور الكسندر مياسنيكوف الى ان الجامعات لم تقم بالايضاح والكشف عن الاسباب التي تؤدي الى الاصابة بمرض النقرس بل دائما ما يتم مناقشة النواتج الخطرة عن تطور هذا المرض الايضي الجهازي

وطبقا لحديثه فقد بين انه مع ذللك ووفقا الى استنتجات ودراسات علمية كشف الاطباء واستشاريين التغذية عن الاطعمة التي ينصحون بأكلها لمعالجة مرض النقرس بالاضافة الى كون هذه الاطعمة درع فعال ضد مرض النقرس

لكن لا يعرف العديد ماهو مرض النقرس واي جزء يصيب من الجسم لذا سيشرح لكم موقع الموجز كافة التفاصيل عن مرض النقرس

ما هو مرض النقرس

النقرس هو شكل معقد من اشكال التهاب المفاصل والذي قد يصاب به اي شخص ومن خصائص هذا المرض وجود ألام مفاجئة وشديدة بالاضافة الى ظهور تورم واحمرار واحساس بالألم عند محاولة الاقتراب من موضعه ويكون من المعتاد ان تحدد الاصابة في اكبراصابع القدم

اشهر اعراض النقرس

انتشار اوجاع حادة في المفاصل المصابة والتي لا تقتصر على اصبع القدم فقط الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين وأصابع اليدين. عدم الوصول الى الراحة التامة حتى بعد تخفيف الالم وقد يستمر هذا لمدة تتراوح بين عدة ايام الى عدة اسابيع انتشار للالتهابات والاحمرار في المناطق المصابة صعوبة التحرك او تحريك الجزء المصاب

متى يرتفع معدل الاصابة بالنقرس ؟

ان احد الاسباب التي ترفع نسبة الاصابة بالنقرس هو النظام الغذائي الذي يشمل تناول كمية زائدة عن الحد الطبيعي في تناول اللحوم وشرب كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة

وايضا السمنة الزائدة من العوامل التي قد ترفع نسب اصابتك بالنقرس وقد تساهم ايضا العوامل الوراثية في ذللك فاذا كان هناك عدة افراد من العائلة قد اصيبوا بالنقرس فاحتمالية اصابتك ترتفع

كيفية الوقاية والعلاج من النقرس

و بين الدكتور مياسنيكوف الى انه من المشهور عند العديد من الافراد ان مرض النقرس ينتج عنه ارتفاع في معدلات حمض اليوريك في الجسم ويحوله الى مادة صعبة الذوبان مكونا بلورات تتجمع في الكلى ولهذا ينصح الخبراء كل من هو مريض بالنقرس بتناول وجبات واطعمة ذات نسب قليلة في السعرات الحرارية اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية التي تحتوي على كميات مرتفعة الخضروات والفواكه والحبوب الغذائية الكاملة والألبان ومشتقاتها ,مع المواظبة على شرب 4 فناجين من القهوة لمرضى النقرس تحد من نسب حمض اليوريك موضحا ان الافراد الذين يشربون القهوة بانتظام تقل نسب الاصابة بينهم لمرض النقرس

وقد كشف ايضا أن الكرز يساهم بشكل كبير هو وجميع الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي لتقليلها لمستويات حمض اليوريك في الجسم

وقال في الختام :يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأسماك والقهوة".

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