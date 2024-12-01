منها الشطة والطماطم.. احذر هذه الأطعمة التي تسبب قرحة المعدة

قرحة المعدة من الامراض الشائعة بين الناس لكنها أيضًا من الأمراض التي يجب اتباع نظام غذائي خاص حتى لا تسوء الحالة الصحية لمريضها سواء في ما يجب تناوله او ماهو من الافضل تجنبه لذا يكشف لكم موقع الموجز اهم المعلومات عن مرض قرحة المعدة والنظام الصحي الامثل لمن يعانون منه

ما هي قرحة المعدة

قرحة المعدة هي عبارة عن مجموعة من التقرحات التي قد تصيب المعدة نتيجة وجود جرح مفتوح في الجدار المخاطي للمعدة والذي يساهم في وقاية المعدة من اضرار العصارات الهضمية فهذا يساهم في اختفاء الأنسجة التي تغطي المعدة وصولها لمرحلة التآكل بسبب تعرضها للأحماض الهضمية، وهنا تحدث القرحة

اعراض قرحة المعدة

قرحة المعدة من الامراض التي لا تظهر اعراضها على المصاب في وقت سريع لكن المصاب قد يشعر في البداية بالم في الجزء العلوي من البطن وقد ينتشر هذا الالم من بداية حدود المعدة عند السرة حتى منطقة عظام الصدر بل ربما تكون مؤلمة بشكل كبير ايضا في اوقات الليل المتأخر او حين يشعر المصاب ببعض الجوع

من الاعراض التي قد يشعر بها مريض القرحة

شهية متقلبة

فقدان وزن بشكل غير طبيعي

شعور مستمر بالغثيان

انتشار اثار دم داكن او احمر في القيئ

ظهور الدم في البراز أو ظهور البراز بلون أسود

اطعمة مستحب تناولها لمصابي قرحة المعدة

يوجد العديد من الاطعمة التي يطالب الاطباء مرضى القرحة بتناول الاطعمة الاتية

البروكلي: يحتوي البروكلي على السلفورورافين وهو مركب المضاد لعمل البكتريا الملوية البوابية. زيت الزيتون: زيت الزيتون يتميز باحتواءه على الأحماض الدهنية التي يمكن أن تساهم على علاج القرحة المِعديّة. الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: يعدّ التوت والكرز والفلفل من أوائل الأغذية التي يرشد اليها بها لمرضى القرحة المِعديّة لغِناها بكمية كبيرة من مضادات الأكسدة. الخضراوات الورقية: ينصح بأكل الخضراوات الورقية مثل الملفوف والسبانخ، حيث تحتوي على الكالسيوم وفيتامين ب. الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك: ينصح بتناول أطعمة البروبيوتيك المُخمّرَة الميسو ومخلل الملفوف، والكيمتشي ( حيث تساهم هذه الأطعمة في علاج قرحة المعدة

. أطعمة أخرى: يمكن أن يساعد تناول كل من الكركم، والشاي الأخضر المنزوع الكافيين، وعرق السوس، والثوم على علاج قرحة المعدة.

اطعمة ممنوعة لمرضى القرحة

الأطعمة المقلية أو عالية الدهون

الأطعمة الحارة

الشوكولاتة والحمضيات والأطعمة التي تحتوي على الطماطم يمكن أن تكون الحرقة عند بعض الأشخاص.



مشروبات لعلاج قرحة المعدة

الماء يساهم شرب كميات كبيرة من الماء بما لا يقل عن لترين يومياً في تخفيف أعراض قرحة المعدة وقت نشاطها، ويوصي الخبراء بشرب كوب كامل من الماء كلما شعر الشخص بعدم الراحة نتيجة القرحة، فالماء ذو فعالية في تخفيف إنتاج أحماض المعدة، وهذا من شأنه تقليل آثار القرحة والسيطرة عليها. عرق السوس توصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول مشروب عرق السوس يساهم في اضعاف تطور جرثومة المعدة، وهذا من شأنه اسراع التئام قرحة المعدة، وينصح بالابتعاد عن حلوى عرق السوس أو الأنواع المُحلاة بصورة مبالغ فيها، مع ضرورة عدم استهلاكه بكميات كبيرة، ذلك أن استهلاكه بكميات كبيرة ولفترات طويلة من شأنه أن يتسبب بارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى. عصير التوت البري من الشائع أن عصير التوت البري يساهم في الحد من التصاق البكتيريا بجدران المثانة وبالتالي تخفيف أعراض المسالك البولية، ولكن لم تقتصر فائدته على ذلك فحسب بل تم التوصل إلى أن مستخلص أو عصير التوت البري من شأنه الحد من جرثومة المعدة، ولكن تجدر الإشارة إلى عدم المبالغة في ذلك، فتناول نسب مرتفعة من عصير التوت البري من شأنها التسبب بارتفاع سكر الدم وحدوث انزعاج وعدم راحة في منطقة المعدة والأمعاء. ملاحظة: يُنصح اجتناب عصير التوت البري المُحلى بمواد صناعية أو أنواع عصائر أخرى، وللتحلية يمكن إضافة العسل، فللعسل أيضاً خصائص تساعد على علاج قرحة المعدة.

مشروب الزنجبيل يمتلك الزنجبيل مكونات تساهم في تهدئة الجهاز الهضمي، فهو يساعد في تهدئة التهاب المعدة والانتفاخ والإمساك، وقد تم اكتشاف أيضاً إلى أن الزنجبيل يساهم كذلك في التقليل من أعراض قرحة المعدة نظراً لامتلاكه خصائص مضادة لجرثومة المعدة، وكذلك فهو فعال في التخفيف من القرحات الناجمة عن استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدي

الحليب. المشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ كالقهوة. المشروبات المالحة. المشروبات التي تحتوي على كريمة. العصائر الحمضية. مشروبات الشوكولاته. عصير الطماطم

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