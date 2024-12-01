أفضل 10 أنواع من الزيوت تجعل الشعر ينمو بسرعة.. أبرزهم زيت الخروع

تحلم جميع الفتيات خاصة ممن يعانون من مشكلة تساقط الشعر، أن يكون لديهم شعرًا طويلًا وجميلًا، ولذلك نضع لكن قائمة بأبرز أنواع الزيوت التي تعمل على تحفيز نمو الشعر بطريقة صحّية، وقد اشتهرت تلك الزيوت بعلاج مشكلات الشعر المختلفة كالتساقط والتقصف، ولإطالة الشعر وتحفيز نموه، يرصد لكم موقع الموجز أبرز أسماء الزيوت.

زيت الزيتون

من أفضل الزيوت المستخدمة لنمو الشعر، فهو ينشط فروة الرأس ويغذي جذور الشعر ويعزز نمو خيوط الشعر، كما أنه مرطب للغاية وغني بفيتامين E المهم جدًا لنمو الشعر، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة للشعر والبشرة.

يتميز بأنه خفيف الوزن ويحتوي على حمض الأوليك الذي يتغلغل بسهولة في جذع الشعر ويحبس الرطوبة، وينصح بشراء نوع "زيت زيتون بكر ممتاز" واستخدامه بعد القيام بتدفئة كمية صغيرة منه في حمام مائي، ويوزع بالتساوي على طول الشعر، ثم لف الرأس بمنشفة ويترك لمدة 20-30 دقيقة.

تساقط الشعر

زيت إكليل الجبل

يستخدم في جميع أنحاء العالم لتعزيز نمو الشعر وتأخير ظهور الشعر الرمادي، كما أنه يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، وهو معروف أيضًا بخصائصه المثبطة للسرطان.

ينصح القيام بتسخين كمية من زيت الزيتون مع أعشاب إكليل الجبل، ووضعهم زجاجة والاستخدام منها باستمرار.

زيت بذور العنب النقي

هو زيت أساسي غير دهني وعديم الرائحة واللون لنمو الشعر، ويُعرف الزيت على نطاق واسع بأنه مركب ممتاز لتغذية الشعر وفروة الرأس بعدة طرق مختلفة، فيمكنه ترطيب فروة الرأس، وتعزيز نمو الشعر وتقوية بنيته، ومكافحة قشرة الرأس.

ويعتبر زيت بذور العنب النقي زيت ممتاز لنمو الشعر لأنه ينشط بصيلاته، ومن المعروف أن التدليك الخفيف المنتظم بهذا النوع من الزيت يؤدي إلى نتائج مذهلة، فيمكن مزجه مع 2 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر أو إكليل الجبل العطري وتسخين الخليط، ووضعه على فروة الرأس.

زيت الخروع

يطلق عليه زيت المعجزات للشعر، خاصة وأنه غني بفيتامين E والبروتينات والمعادن، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات، والتي تساعد على التخلص من قشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس الأخرى.

تساقط الشعر

يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يعالج التهابات وأمراض فروة الرأس، فيرطب الشعر وينعمه، ويحافظ على مستوى الرطوبة فيه ليصبح قوياً، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية داخل فروة الرأس، وبالتالي يزودها بمزيد من العناصر الغذائية.

ينصح بوضع زيت الخروع على أطراف الأصابع وتحريكها في الشعر لتدليكه برفق في فروة الرأس.

زيت الجوجوبا

لديه القدرة على تفكيك وإزالة القشرة المتراكمة على فروة الرأس، والتي تخنق بصيلات الشعر لتمنعه من النمو، فيعد من أفضل زيوت الشعر لأنه مضاد للحساسية.

يعتبر هذا النوع من الزيت فعالاً في ترطيب خصلات الشعر وحمايتها من التلف الخارجي، فإنه يغذي خيوط الشعر ويعزز نموه الصحي.

زيت جوز الهند

يساعد على منع تساقط الشعر، خاصة وأنه مضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات لاحتوائه على الأحماض الدهنية، لاسيما حمض اللوريك.

يعد هذا الزيت ممتاز لتغذية الشعر ومساعدته على الحصول على لمعان جميل، فينصح تدليك فروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع بزيت جوز الهند الدافئ أو استخدام منتجات حليب جوز الهند المصنوعة منزليًا، حيث سيساعد على منع تساقط الشعر وتحفيز نموه، إضافة إلى إعطائه لمعان وبريق.

زيت السمسم

يستخدم كزيت أساسي في العديد من مستحضرات نمو الشعر، نظرًا لأنه مضاد للميكروبات، فإنه يعالج الكثير من التهابات فروة الرأس والالتهابات الفطرية.

ويفضل استخدام السمسم كعلاج بالزيت الساخن، حيث يعمل على ترطيب الشعر وتغذية فروة الرأس والتخلص من القشرة كما يعمل فيتامين E الموجود فيه على تعزيز نمو الشعر.

زيت اللافندر

يستخدم لأغراض عديدة من بينها تساقط الشعر، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن الأفراد الذين يعانون من تساقط الشعر والذين يقومون بتدليك رؤوسهم يوميًا بالخزامى والزيوت الأساسية الأخرى لديهم إعادة نمو كبيرة للشعر على مدار سبعة أشهر.

زيت الزعتر

يستخدم لتعزيز نمو الشعر عن طريق تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس من خلال التدليك، كما يوفر لمعانًا وحيوية للشعر، فإضافة إلى استخدامه للشعر فهو يستخدم أيضًا في علاج الجروح والتهابات الفم إضافة إلى تقليل حب الشباب والندوب.

زيت النعناع

يعتبر زيت النعناع أيضًا محفزًا جيدًا لفروة الرأس، ولكن يجب تخفيفه قبل استعماله، ذلك عن طريق خلط 3 قطرات من زيت النعناع مع 3 ملاعق صغيرة من الماء، ثم يدلك فروة الرأس.

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