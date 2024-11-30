تجنب تلك العادات السيئة .. أسباب تساقط الشعر المفاجئ

أعلنت دراسة جديدة عن وجود ارتباط بين عادة سيئة وارتفاع خطر تساقط الشعر والإصابة بالصلع، حيث أوضح باحثو جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية، أن الأشخاص الذين يشربون الكحول بشكل دائم وبإنتظام يكونون أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة الأندروجينية (AGA) بنحو 1.4 مرة مقارنة بغيرهم ممن لا يشربون الكحول، وسيرصد لكم الموجز تفاصيل هذه الدراسة.

عادات سيئة تؤدي إلى الصلع

عادة سيئة تؤدي إلى الصلع

وتعتبر الثعلبة الأندروجينية الشكل الأكثر انتشاراً وذلك لتساقط الشعر، وتؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

حيث أشارت الدراسات الماضية إلى أن العوامل الوراثية والهرمونية هي المسبب الرئيسي لهذه الحالة، ولكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على أن نمط الحياة، بما في ذلك هو استهلاك الكحول، وقد يساهم أيضاً في تطور AGA.

وأوضح البروفيسور يون هاك كيم، قائد الدراسة أنه: "قد يكون لدى الأفراد الذين يستهلكون الكحول احتمالية أكبر للإصابة بالثعلبة الأندروجينية مقارنة بغيرهم".

وبالرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا إلى السبب الدقيق لهذه العلاقة، فإنهم يظنون أن الأسيتالديهيد، وهو منتج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي للكحول، وقد يتداخل مع البيئة المناعية لفروة الرأس، مما يساهم في حدوث AGA.

نجاح الدراسة وتأثيرها الإيجاي

ومع ذلك، تعتبر هذه الفرضية بحاجة إلي البحث وقت أكبر.

وقال كيم أن أمله في مساهمة نتائج الدراسة في تعزيز الأبحاث المستقبلية وذلك حول تأثير الكحول على صحة الشعر، وإتاحة إرشادات للمرضى وحملات توعية للمجتمع، ما يعين الأفراد في اتخاذ قرارات أفضل بشأن نمط حياتهم وصحة شعرهم.

وأضاف كيم: "يمكن أن يساعد بحثنا في توجيه الصحة العامة وتطوير استراتيجيات علاجية شاملة وشخصية وذلك لتساقط الشعر، تجمع بين عوامل مثل النظام الغذائي والجينات ونمط الحياة".

عادات سيئة تؤدي لتساقط الشعر

1- قلة الاستحمام، حيث قد يكون مفاجئا لدى البعض أن تجنب الإستحمام وغسيل الشعر وعدم الإهتمام بنظافته بشكل مستمر قد ينتج عنه تساقط شعرك وتعرضك للصلع.

2- وأيضاً استخدام منتجات وزيوت ضارة بالشعر تعتمد على المواد الكيميائية التى ينتج عنها الإلتهاب الشديد لفروة الرأس ومن ثم تساقطه.

3- وبالإضافة إلي شد الشعر وحك فروة الرأس بعنف، الأمر الذى يؤدى تقطع خصلات الشعر وقد يكون هذا الأمر ناجما عن التوتر والقلق.

4- والإفراط فى كى الشعر وتعرضه لحرارة مرتفعة ناتجة من أجهزة التجفيف.

5- وتعرض الشعر لأشعة الشمس بصورة دائمة والتى ينتج عنها ضعف بصيلات الشعر والتقصف.

6- ومن أهم العادات التى يلزم من تجنبها الإفراط فى استخدام الصبغات خاصة الألوان الفاتحة التى ترهق من بصيلات الشعر وتؤدى إلى التساقط.

7- وأيضاً تجنب غطاء الشعر طوال اليوم نظراً لأن الشعر يحتاج إلى قليل من أشعة الشمس كي لايصاب بالتلف

8- وبالإضافة إلى تجنب استخدام زيوت قد يمكن أن تؤثر بالسلب على صحة الشعر مثل الجاز الأبيض الذى يصيب الشعر بالتهاب شديد.

9- وتجنب تعرض الشعر إلى الماء الساخن الذى يمكن أن ينتج عنه غلق مسام فروة الرأس، لذا لابد من تعرض الشعر إلى الماء البارد الذى يكسبه حيوية.

10- وتمشيط الشعر الرطب بعد الإستحمام مباشرة يؤدى إلى التساقط واتلافه.

تساقط الشعر

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