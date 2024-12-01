طريقة سحرية لـ عمل حمص الشام مثل المحلات

حمص الشام الأصلي أو الحلبسة على الطريقة المصرية من اشهر المشروبات الشعبية في مصر والتي تشتهر بطعمها الحار واللذيذ رغم بساطة تكوينها مما جعلها مشروب محببة بين نسبة كبيرة من الشعب المصري ويتسائل العديد عن كيفية صنع حمص الشام في المنزل تجنبا للمخاطر المشكوك في وجودها من حمص الشام الخاص بالعربات الجانبية على الطرقات فكيف اعده، بطريقة سهلة يقدم الموجز على هذه الطريقة في التقرير القادم.

مقادير اعداد حمص الشام المنزلي

2 علبة حمص مطبوخ نصف تسوية 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم حبتا طماطم كبيرتان تقطع كل منهما الى 4 ارباع متساوية بصلة واحدة من الحجم الكبير تقطع الى 8 اجزاء فصان من الثوم المهروس ملعقة صغيرة من الكمون ملعقة صغيرة من الملح نصف ملعقة كبيرة من باودر الفلفل الحار ثمانية اكواب من الماء ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير

داخل وعاء عميق اسكب زيت الزيتون وسخنه قليلا على الموقد حاى لا يحترق ثم اضف اليه الاجزاء المقطعة من البصلة لبضع دقائق معدودة فقط

ثم اخلط معهما معهما فصا الثوم وقطع الطماطم وصلصة الطماطم وامزج المزيج بكافة مكوناته بحرص الى ان تمتزج المكونات بشكل جيد

ضع الحمص والبهارات مع الماء الى المزيجة واتركها على نار هادئة لمدة ثلث ساعة تقريبا الى ان تكنمل عملية نضج الحمص ويحصل على النكهة اللذيذة

اسكب الشوربة مع الحمص في الاكواب المخصصة للتقديم

متى يفضل تناول حمص الشام

غالبا من الافضل تناول ذللك المشروب الشعبي اللذيذ بعد وجبات الطعام الاساسية حيث انه من المقبلات الجانبية وليس طبقا رئيسيا في المطبخ المصري

هل لحمص الشام فوائد صحية

الحمص الذي هو المكون الاساسي لهذا الطيق من فصيلة البقوليات التي تحتوى بكثرة على المعادن المفيدة بالاضافة الى احتوائه على البروتين والالياف الطبيعية ومضادات الاكسدة التي تساهم في الوقاية من السرطان والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وخفض الوزن

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