طريقة عمل اللفت المخلل فى المنزل زي المحلات بخطوات سريعة

طريقة عمل اللفت المخلل.. مع دخول فصل الشتاء ووفرة محصول اللفت ، يزداد اهتمام العديد من الأمهات بتخليل اللفت في المنزل، كونه من المقبلات الصحية والمغذية التي تضفي طعمًا مميزًا على المائدة.

ويعتبر اللفت المخلل من الأطباق الشعبية التي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل، ويتميز بنكهته الحامضية اللذيذة وفوائده الصحية العديدة، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي طريقة عمل اللفت المخلل بطريقة بسيطة وسهلة لتحضريه في المنزل وتستمتعي به مع أسرتك.

طريقة عمل اللفت المخلل

طريقة عمل اللفت المخلل

المكونات:

1 كيلو لفت مقطع إلى شرائح

4 أكواب ماء

2 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1/4 كوب خل أبيض

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كزبرة (اختياري)

طريقة التحضير:

قم بتقشير اللفت ثم قطعه إلى شرائح دائرية أو مكعبات حسب الرغبة.

اغسله جيدًا بالماء لإزالة الأوساخ.

في وعاء كبير، اخلط الماء مع الملح والسكر حتى يذوب تمامًا.

أضف الخل والثوم المهروس (ويمكنك إضافة الكمون والكزبرة حسب الرغبة).

ضع شرائح اللفت في برطمان زجاجي نظيف ومعقم.

صب محلول التمليح على اللفت في البرطمان حتى يغطيه تمامًا.

اغلق البرطمان بإحكام.

اترك البرطمان في مكان دافئ لمدة 3-5 أيام، وحركه يوميًا إذا أمكن، بعد مرور الوقت، يكون اللفت المخلل جاهزًا للاستخدام.

طريقة عمل اللفت المخلل

طريقة عمل اللفت المخلل فى 3 أيام

اللفت المخلل من الأطعمة المحبوبة التي تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية. إليكِ طريقة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة:

المكونات:

1 كيلو لفت

ثمرة صغيرة من البنجر (لإضفاء اللون الوردي)

4 أكواب ماء

نصف كوب ملح

1 كوب خل

نصف ملعقة صغيرة من السكر

طريقة عمل اللفت المخلل

طريقة تخليل اللفت بسرعة

إذا كنتِ بحاجة لعمل مخلل اللفت بسرعة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

استخدمي ماء مغلي لتحضير المحلول الملحي واتركيه ليبرد قليلًا.

انقعي شرائح اللفت والبنجر في المحلول بعد غليه، ثم ضعي البرطمان في الثلاجة لمدة 3 أيام فقط.

سيصبح اللفت جاهزًا للأكل ويكتسب نكهة مميزة في وقت أسرع.

طريقة عمل اللفت المخلل

اقرأ أيضا

طريقة عمل الكيكة بدون بيض.. زي المطاعم وتناسب الجميع

سد الحنك.. طريقة تحضير أشهر حلوى مصرية وسريعة التحضير