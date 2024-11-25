صينية البطاطا الحلوة.. أسهل طريقة تحضير في المنزل

يفضل الكثير البطاطا الحلوة وخاصة في هذا الجو البارد لأنها دافئة وشهية أيضاً، حيث أنها مفيدة للصحة وهذا إذا كنت غير مصاب بمرض يمنعك من تناولها.

كما تحتوي على الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن المهمة للصحة، ومن الممكن تقديم البطاطا بطرق عديدة ومختلفة، ومن أفضل طرق تحضيرها هي صينية البطاطا الحلوة في الفرن هي التي سيرصد لكم الموجز لكم عبر التقرير التالي:

البطاطا الحلوة

كيفية إعداد صينية البطاطا الحلوة بالمنزل

مكونات الوصفة:

بطاطا حلوة بمقدار واحد كيلو جرام.

حليب بمقدار كوب ونصف.

جوز هند بمقدار نصف كوب.

سكر بمقدار واحد كوب.

قشطة بمقدار نصف كوب.

سمن نباتي بمقدار نصف كوب.

فانيليا بمقدار ملعقة حجم صغير.

خطوات تحضير صينية البطاطا الحلوة:

أولا اغسلي البطاطا بالماء بشكل جيد وضعيها في قِدر على النار واتركيها على النار حتى تصبح ناضجة.

ثم أنزلي البطاطا من على النار واتركيها حتى تبرد ثم قشري البطاطا واهرسيها جيدًا حتى تصبح ناعمة.

وبعدها أضيفي الحليب والقشطة على البطاطا واخلطيها معها، ثم أضيفي السكر وجوز الهند والقشطة والسمن النباتي وقلبي كي تتجانس المقادير.

وفي هذه الخطوة جهزي الفرن واجعليه على درجة حرارة متوسطة حوالي مائة وثمانين درجة، ثم أحضرى بعد ذلك صينية مناسبة وادهنيها بكمية السمنة المتبقية وضعي خليط البطاطا في الصينية، ثم قومي بتسوية سطح الصينية من خلال ملعقة.

والآن ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة تتراوح من ثلاثين دقيقة إلى أربعين دقيقة، وذلك حتى تنضج.

وأخيراً أشعلى الشواية الخاصة بالفرن وضعي تحتها الصينية لمدة ثلاث دقائق، حتى يصبح سطح الصينية لونه ذهبي اللون.

أهم فوائد البطاطا الحلوة:

تعمل على تعزيز المناعة وصحة الجلد والأنسجة في الجسم وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين ج.

وتقوم أيضاً البطاطا بتعزيز صحة البصر والرؤية لاحتوائها على معدلات جيدة من فيتامين أ.

بالإضافة إلي تحسين عملية الهضم والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف.

وتنظيم مستويات سكر الدم، بسبب تصنيف البطاطا الحلوة كأحد أنواع الخضروات منخفضة المؤشر الغلايسيمي.

وتقي البطاطا من بعض أمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

صينية بطاطا حلوة

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