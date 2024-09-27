طريقة عمل البطاطا باللبن بأبسط المكونات في المنزل

طريقة عمل البطاطا باللبن

البطاطا باللبن من أكثر الوصفات المليئة بالفوائد نظرا لما تحتويه من ڤيتامينات مغذية، كما تعد من الوصفات سريعة الإعداد في المنزل، أيضاً غير مكلفة فهي مكونة فقط من البطاطا والزبد والسكر واللبن، ويعشقها الكبار والصغار، لذلك يمكنك الأن التعرف على طريقة عمل البطاطا باللبن من خلال هذا التقرير من «الموجز».

فوائد البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة بها مضادات أكسدة مهمة لجسم الإنسان حيث تحميه من الأمراض المختلفة، و تعزز صحة القلب وتمد الجسم بالطاقة، كما أنها تقوي المناعة، وتحمي من السرطان، أيضاً جيدة لصحة البشرة، وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

المكونات:

كيلو بطاطا حلوة.

نصف كوب سكر.

كيلو من اللبن.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة سمن.

5 ملاعق كبيرة نشا.

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

1- أولا نقوم بغسل البطاطا بشكل جيد وتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات.

2- ثانيا نأتي بقدر و نضع به البطاطا والسكر والماء، ونتركه على النار الهادئة لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

3- و في وعاء نهرس البطاطا مع السمن بشكل جيد حتى يكون قوامها ناعم.

4- وبعدها نضيف جوز الهند والسمن إلى الخليط مع التقليب.

5- ثم نغلي اللبن مع السكر والفانيليا على النار مع التقليب.

6- ونقوم بإضافة النشا و التقليب سريعا حتى نحصل على قوام كثيف.

7- ثم نضع خليط اللبن والنشا على خليط البطاطا ونقلبهم سويا.

8- نقوم بتجهيز صينية مدهونة بالسمن ونصب بها الخليط، وندهن الوجه بالقليل من السمن.

9- ثم نضع الصينية في الفرن المتوسط الحرارة على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

10- وبعدها نضعها تحت الشواية قليلا حتى نحصل على اللون الذهبي، وتترك حتى تبرد تماما.

11- وأخيرا نقطعها وهي في الصينية ثم نضعها في طبق التقديم.

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