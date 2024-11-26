وصفة تحضير الترمس السريع واللذيذ بأكثر من طريقة بالتفاصيل

يبحث العديد على مقبلات لذيذة لتناولها وهم يشاهدون التلفاز او يقرأون كتابا او حتى يعملون على حواسيبهم المحمولة يساعدكم موقع الموجز في مسعاكم من خلال نشر وصفة الترمس السريع الشهي والذي سنخبركم في الاسطر الاتية بمقاديره وكيفية تحضيره

مقادير الترمس السريع

ترمس حلو او سريع

ماء

كمون

ملح

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طريقة تحضير الترمس السريع

قم بتحضير وعاء ملئ بالماء وقم بسكب الترمس بداخله ونقعه لمدة 18 ساعة عالاقل

قم بتبديل الوعاء الموضوع به الترمس وبدله بمياه جديدة عن الاخرى الذي نقع فيها

ضعهم على النار حتى تصل الى الحرارة الى الغليان لمدة 5 دقائق ثم اطفئ النار من عليه

قم بغسل الترمس عدة مرات الى ان تنخفض حرارته

قم بوضعه في وعاء به ماء نظيفة وانقعه بها لمدة 7 ساعات

بعد انتهاء عملية النقع قم بغسل الترمس بحرص شديد

ضعه بالثلاجة ولك حق وضع اضافات اليه كالليمون او الملح او الكمون مما يمد الترمس بطعم لذيذ

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مقادير سلطة الترمس

تستطيع ايضا عمل سلطة الترمس مفيدة ولذيذة وتتمتع بالفيتامينات المفيدة لصحة الانسان واليك المقادير

الخس

فلفل رومي احمر

بصل اخضر

ترمس

زيتون اسود

جزر

بيض مسلوق

ملح

فلفل اسود

خل

مستردة

شطة

زيت زيتون

عسل ابيض

طريقة التحضير

قم بمزج الشطة , الملح ,الفلفل ,الخل , الزيت ,المستردة والعسل سويا بشكل جيد

قم بتقطيع الخس الى قطع صغيرة

قم بتقطيع الفلفل الاحمر الى قطع صغيرة

قم بتقطيع البصل الى شرائح

قم بتقطيع الجزر الى قطع وشرائح صغيرة الحجم

ضع الاربع خضروات المقطعة في وعاء

اسكب عليهم مزيج الترمس والزيتون الاسود

ثم في النهاية قم بسكب خليط الشطة الى المزبج وبالهناء والشفاء

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