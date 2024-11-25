طريقة اعداد وصفة القرص الطري.. اكتشف كل التفاصيل

الكثير منا خاصة خلال فصل الشتاء يميل الى تناول بعض الاطعمة الخفيفة سواء كوجبة عشاء بسيطة في الليل او كتسالي اثناء مشاهدة التلفاز او حتى كوجبة فطور سريعة لذا يقدم لكم موقع الموجز طريقة اعداد وخبز القرص الطري ذات الطعم الدافئ واللذيذ بالإضافة الب نوعان مختلفان للقرص في السطور التالية

مقادير القرص بالعجوة

اليكم اهم المقادير لإعداد القرص بطعم العجوة

3 كوب دقيق

2 كوب مياه دافئة

0.75 كوب زيت

نصف كوب سكر

نصف كوب سمسم

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

مقادير الحشوة

نصف كيلو عجوة

نصف ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبيرة سمسم

ربع كوب سمنة

نصف كوب ماء

طريقة اعداد القرص بالعجوة

الان مع طريقة اعداد القرص بالعجوة

اولا :نضع نصف كيلو من العجوة داخل وعاء ذو حجم متوسط واخلطيها بنصف كوب الماء ومعلقة السمسم الكبيرة وربع كوب السمنة مع نصف الملعقة للقرفة

ثانيا : امزيجيها بشكل جيد الى ان تصبح متجانسة ثم ضعيها جانبا لتبرد لبعض الوقت بعد ادخاله الثلاجة

ثالثا :عد الى الموقد وضع عليه خليطّا من الخميرة الفورية مع الماء الدافي وكمية من السكر ثم امزجيها جيدا وضعها جانبا هي الاخرى الى ان تختمر العجينة

رابعا : اثناء عملية الاختمار قم بوضع ثلاث اكواب من الدقيق مع نصف كوب سمسم نصف ملعقة صغيرة من الملح وثلاث ارباع كوب من الزيت ابدأ عملية العجن لتلك المكونات بحرص باستخدام اليدان ثم كرر عملية المزج للخليط ثم اضف كمية من الماء الدافئ بشكل تدريجي الى ان يتماسك العجين

اترك العجينة بكيس بلاستيك واتركها لتختمر لمدة ساعة وقم باحضار صينية للخبز وضع بها اشكال القرص المستطيلة ثم اتركها جانبا لترتاح لبعض الوقت ثم قم بدهنها بكمية من خليط الماء والسكر ورش عليها حبات السمسم

واخيرا ضعها في الفرن بحرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة الى يتحول لون القرص للذهبي ثم قدمها

طريقة اعداد القرص بالجبنة

قبل ان نذكر لكم طريقة الفرص بالجبنة نذكركم بالمقادير

1- 1 كيلو دقيق الأبيض

2-نسبة قليلة من الملح

3-نصف كوب من الزيت

4-ملعقتان ونصف من سكر

5- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

6-كوب واحد من اللبن

7-كوب واحد جبنة فيتا أو جبنة البيضاء

8-كوب من الماء الدافيء

9- نصف كوب من السمسم

اولا نخلط ملعقتا الخميرة وكوب اللبن وملعقة السكر ونمزجهم جيدا ثم نضعها جانبا حتى تختمر مدة 15 دقيقة

ثانيا: نقوم بوضع كيلو الدقيق مع كمية بسيطة من الملح ونصف كوب الزيت ونمزجهم بحرص ونضع الكمية الباقية من الخميرة والسكر الى الخليط ونكمل عملية العجن ثم اضافة كمية من الماء الدافئ بين حين واخر الى ان يتماسك العجين ثم اتركه ليختمر لمدة ساعة من الوقت وعندما تكتمل العملية قسمهم الى اشكال ونضع مقدار من اللبن ونقوم برش السمسم ووضعها بالفرن بعد ربع ساعة وتقديمها ساخنة.

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