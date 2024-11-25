الحمص والتبولة والفتوش.. طرق سحرية لـ أشهى السلطات

تعد السلطة من أشهى وأهم المقبلات بجانب الطعام على المائدة في كافة أنحاء العالم، وخاصة الدول العربية، حيث يتميز الشرق بسلطاته المميزة والشهية والمتنوعة والتي يعشقها الكثير، لذا سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل سلطات عربية فريدة.

سلطة المسبحة

أولا طريقة عمل المسبحة

مكونات الوصفة:

بقدونس (2 ملعقة كبيرة مفروم ناعم).

صنوبر (2 ملعقة كبيرة محمص).

- سماق (ملعقة صغيرة.

- حمص (كوب منقوع في الماء لليلة كاملة مع بيكربونات الصوديوم)

- الطحينية (ثلث كوب).

- الثوم (فصّان مهروس).

- الكمون (نصف ملعقة صغيرة).

- فلفل أسود (نصف ملعقة). صغيرة.

- ملح (حسب الرغبة).

- الفلفل الأحمر الحار (نصف ملعقة صغيرة).

- زيت الزيتون (2 ملعقة كبيرة).

- عصير الليمون (نصف كوب حامض).

خطوات تحضير سلطة المسبحة الشامية:

-أولا اسلقي الحمص في ماء مملح في إناء الضغط أو إناء عادي لحوالي ساعتين حتى يصبح طرياً.

وبعدها صفيه وضعيه في طبق جانباً حتى يبرد.

ثم اخلطي عصير الليمون الحامض مع الثوم واسكبي نصف كمية الخليط فوق الحمص.

وبعد ذلك نكهي بالملح، الفلفل الأسود، الكمون والفلفل الأحمر الحار ثم اسكبي زيت الزيتون.

والآن في وعاء صغير، اخلطي الكمية المتبقية من عصير الليمون الحامض مع الطحينة.

وقومي في هذه الخطوة بسكب الصلصة فوق حبات الحمص واخلطي جيداً لتتجانس المكونات.

وأخيراً زيني الوجه بالبقدونس، الصنوبر والسماق.

سلطة الحمص

ثانياً طريقة عمل سلطة الحمص

مكونات الوصفة:

250 جراما من حبوب الحمص.

لتر من الماء المغلي.

ملح.

150 جراما من الطحينة.

150 ملليلتر من الماء الدافئ.

20 جراما من عصير الليمون.

10 جرامات من الثوم المفروم.

10 جرامات من بودرة الكمون.

25 جراما من زيت الزيتون.

بقدونس مفروم للتزيين.

خطوات تحضير مقبلات الحمص اللذيذة:

أولا ضعي حبوب الحمص في الماء، واتركيها للنقع لمدة 12 ساعة تقريبًا.

وضعي الماء المغلي في إناء، ثم ضيفي إليه الحمص المنقوع المصفى.

وضعيه بعد ذلك على النار واتركيه حتى السلق تماماً لمدة ساعة ونصف تقريباً إلى تمام النضج.

وبعدها ضعي الطحينة والماء الدافئ في الخلاط الكهربائي معاً، وقومي بخلطهم جيداً إلى تمام التجانس.

والآن أضيفي كلا من عصير الليمون والثوم والكمون إلى ما سبق ذكره، مع الخلط حتى الحصول على الصلصة الكثيفة والناعمة.

وفي هذه الخطوة ضعي الخليط في طبق التقديم، وقومي برشه بزيت الزيتون، والبقدونس المفروم ناعماً.

وقدميه وبالهناء والشفاء.

سلطة التبولة

ثالثاً طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

- ربع حزمة من البقدونس، وتكون مفرومة ناعم.

- ربع حزمة من النعناع، وتكون مفرومة ناعم.

- أربعة ثمرات كبيرة الحجم من الطماطم، ويتم فرمها.

- ثمرة من البصل متوسطة الحجم، ويتم فرمها فرم ناعم.

- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البرغل الناعم والذي يكون مغسول بعناية.

- عصير 2 ليمونة حامضة.

- ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

- ربع كوب من زيت الزيتون.

- ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

- بهارات حسب الرغبة.

- ملح حسب الرغبة.

خطوات تحضير التبولة من الألف للياء:

- ابدئي بنقع البرغل في عصير الليمون الحامض ثم أخرجي البرغل ودعي عصير الليمون جانبًا.

- ثم قومي بفرك البصل المفروم بالبهار والقرفة الناعمة.

- وبعدها في وعاء عميق قومي بإضافة كل من البقدونس، النعناع، البندورة، البصل، والبرغل واخلطي كافة مكونات السلطة بشكل عشوائي.

- وقومي بعد ذلك بإضافة دبس الرمان والملح ثم اخلطي سلطة التبولة والملح حسب المذاق مع إمكانية إضافة عصير الليمون الحامض حسب الرغبة.

- والآن أضيفي زيت الزيتون على سلطة التبولة وقدميها سواء مع الوجبات أو يمكنك تناولها كوجبة خفيفة في حالة البحث عن أكلات تساعد على تخفيف الوزن، وبالصحة والعافية.

الفتوش اللبناني

رابعاً طريقة عمل سلطة الفتوش الشهية

مكونات الوصفة:

-ثلاث حبّات من الطماطم.

-ربع حبّات من الخيار.

-بقدونس.

-ملعقة صغيرة من النّعناع الناشف.

-ربع كوب من الزيتون الأسود للتزين (حسب الرّغبة).

-رشّة من الملح.

-عصير ليمونة، ويمكن الزّيادة أو التّقليل من الليمون (حسب الرّغبة).

-حبّة من الليمون المقطّعة إلى شرائح للتزيين.

-نصف ملعقة صغيرة من السمّاق (حسب الرّغبة).

-خبز مقلي أو محمّص مقطّع على شكل مربّعات أو مثلّثات.

-ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

-إضافات اختيارية: الجرجير - ملعقة صغيرة من خل التفّاح - حبّتان من الفجل الأحمر - بصل أخضر.

خطوات تحضير سلطة الفتوش

1- قومي بغسل كافة الخضروات جيدًا.

2- وبعدها قطّعي الطماطم إلى مربّعات.

3- ثم قطّعي الخيار إلى مربّعات.

4- وافرمي البقدونس بعد ذلك بحيث يكون ناعمًا.

5- والآن قطّعي الفجل إلى مربّعات،

وقطّعي البصل الأخضر، والجرجير أيضاً.

6- وفي هذه الخطوة اخلطي المقادير الّتي قطعتيها مع بعضها البعض، ثمّ أضيفي عليها النعناع الناشف، والملح، وخلّ التفاح؛ حيث إنّه مفيد في حرق الدّهون، وزيت الزيتون، واعصري الليمون على المقادير السّابقة.

7- وجهّزي الخبز المقلي بعد قليه بالزّيت؛ بحيث يصبح لونه مائلًا إلى الذّهبي المقرمش، ثمّ بعد ذلك صفّيه من الزّيت، بحيث يوضع جزءٌ منه للتزين وجزء داخل سلطة الفتّوش.

8- وقومي بخلطهم جيداً مع بعضهم البعض ليتجانسوا، بحيث يصبح هذا الطّبق من الأطباق المليىة بالفيتامينات، ويمكن تناوله لمن يعانون من الوزن الزّائد حيث تعتبر وجبةً كاملةً وغنيّةً لاحتوائها على خلّ التفّاح الّذي يعمل على حرق الدّهون في الجسم.

9- وأخيراً قدّمي سلطة الفتّوش في طبق التقديم، وأضيفي عليها الليمون المقطّع إلى شرائح للتزيين، وأضيفي الزّيتون الأسود والخبز المقلي وبعض النعناع الأخضر أيضاً، وصحتين وهنا.

سلطات عربية

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