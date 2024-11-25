زي المطاعم .. أسهل طريقة لعمل الكوسا بالبشاميل

كوسا بالبشاميل.. تعد الكوسا من الأطعمة التى يعشقها الكثير من المصريون ويعملون على إعدادها فى العزومات المختلفة وكذلك هى طبق رئيسى أحياناً عديدة على المائدة المصرية.

وتسعى ربات البيوت المصريات إلى إعدادها، وتحديداً صينية الكوسا بالبشاميل، الموجز ينشر تفاصيل طريقة التحضير والمكونات بالكامل بشكل لن يختلف عن جودة المطاعم.

صينية كوسا بالبشاميل

الكوسا بالبشاميل

ونظراً لأنها تتميز بمذاقها اللذيذ والفريد، الذى يحبب كافة أفراد الأسرة بها، ولذا سيقدم لكم موقعنا الموجز في النقاط التالية طريقة عمل صينية الكوسا بالبشاميل بسهولة وسرعة ويمكنك إعداداها على الغداء اليوم.

كيفية إعداد صينية الكوسة بالبشاميل الشهية

مكونات الوصفة:

½ كوب زيت.

¼ كوب جبن بارميزان أو أي نوع جبنة تفضلينها.

7 حبات كوسا متوسطة الحجم.

لإعداد البشاميل:

4 أكواب حليب.

6 ملاعق كبيرة دقيق.

½ كوب زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

لإعداد الحشوة:

500 غرام لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة هيل.

¼ ملعقة صغيرة قرنفل.

عود قرفة.

خطوات تحضير الكوسة بالبشاميل بالتفصيل:

أولا قطّعي الكوسا إلى شرائح طوليًّا.

وبعدها سخّني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ثم أضفي شرائح الكوسا إلى صينية مناسبة للخبز، ورشيها بالزيت من الجانبين.

ثم اخبزيها في الفرن لمدّة 10-15 دقيقة.

واقلبي بعد ذلك الكوسا على الجانب الآخر، واتركيها 10 دقائق لتصبح طريّة.

والآن أحضري قدر صغير الحجم.

وفي هذه الخطوة سخّني الزيت، وأضفي اللحم والبصل والملح والفلفل والهيل والقرفة.

وقلبيهم معًا لمدّة 10-15 دقيقة حتى ينضج اللحم تمامًا.

وبعدها أحضري قدر صغير الحجم.

ثم سخّني الزبدة على النار حتى تذوب.

والآن أضفي الدقيق، واخلطيه لمدّة 5 دقائق.

وأضفي بعد ذلك الحليب تدريجيًّا مع الخفق المستمر.

واتركي الخليط على النار مدّة من 7 إلي 10 دقائق.

وفي هذه الخطوة ارفعي البشاميل عن النار عندما يتماسك، واتركيه جانبًا.

وأحضري طاجن أو صينية مناسبة للوصفة.

وأضفي طبقة من صلصة البشاميل، وغطّيها بشرائح الكوسا.

وأضفي طبقة من اللحم المفروم، وافرديها جيدًا.

وقومي بسكب صلصة البشاميل فوق اللحم، ثم رش جبنة البارميزان أو أي جبنة أخرى.

واخبزها في الفرن لمدّة 45 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

وأخيراً أخرجها، وقطّعها إلى 12 قطعة متساوية، وقدّميها ساخنة.

كوسا بالبشاميل

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