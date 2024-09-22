سلطان المواويل والإفيهات.. ذكرى رحيل الفنان يوسف عيد وهذه حكايته مع الكوسة

يصادف اليوم ذكرى رحيل أحد رموز الكوميديا والمواويل المميزة، الفنان يوسف عيد، الذي اشتهر بصوته الفريد، وهو من مواليد يوم 14 نوفمبر 1948 في حي الجمالية بالقاهرة.

يوسف عبيد

معلومات عن يوسف عيد



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان يوسف عيد، عمل معيدًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح، حيث شارك في أول أعماله "نحن لا نحب الكوسة"، وبعدها تنوعت أدواره في السينما والمسرح والتلفزيون، ليصبح واحدًا من أكثر الفنانين ظهورًا على الشاشة، حيث شارك في حوالي 258 عملًا.

أعمال يوسف عيد

اشتهر يوسف عيد بقدرته على تقديم المواويل الشعبية في أعماله، وكان لصوته المميز حضور قوي في العديد من الأفلام والمسرحيات، مثل"موال السلام بالأيد" في مسرحية "شارع محمد علي"، و"يا حلو يا اللي العسل" في فيلم "التجربة الدنماركية"، كما ترك بصمته في فيلم "بوبوس" بموال"قلبي انشبك".

يوسف عيد

وعلى الرغم من الأدوار الصغيرة التي كثيرًا ما تم حصره فيها، إلا أن يوسف عيد كان دائمًا قادرًا على خطف الأضواء بفضل قدرته على تقديم الإيفيهات بطريقة مبهرة تجعلها حاضرة في أذهان المشاهدين لسنوات، ورغم أنه لم يحصل على فرص كبيرة لبطولة أفلام أو مسلسلات، إلا أن أدواره كانت دائمًا مؤثرة وقريبة من قلوب الجمهور.

يوسف عيد عمل مع كبار الفنانين على مدار الأجيال المختلفة، من فؤاد المهندس وفريد شوقي إلى عادل إمام وأحمد زكي، وحتى جيل الشباب مثل محمد هنيدي وأحمد حلمي وتامر حسني.

عانى عيد في حياته الشخصية من مشاكل صحية أثرت عليه، خاصة تلك التي أصابت عينيه، حيث خضع للعديد من العمليات بسبب فيروس أثر على بصره، وبرغم نصائح الأطباء بالابتعاد عن الأضواء، استمر عيد في العمل حبًا للفن الذي كان مصدر رزقه الوحيد.

ورغم هذه الموهبة ظل يوسف عيد طوال مشواره الفني الذي اقترب من 40 عاما يتقاضى أجره عن أفلامه باليومية وليس بحجم الدور، وحدث ذلك حتى فى أكبر أدواره مساحة وهو دوره فى فيلمه الأخير "عمر وسلوى".

معلومات عن نجل يوسف عيد

نجله هو الفنان هاني يوسف عيد، من مواليد القاهرة في عام 1977، وظهر كطفل في دور ابن المطربة المخطوفة في فيلم (وحوش الميناء) عام 1983، وأدوار ثانوية أخرى في العديد من المسلسلات، مثل مسلسل "بحر".

وتوفي يوسف عيد صباح يوم 22 سبتمبر 2014 إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 65 عامًا.

اقرأ أيضًا:

للشهرة حسابات أخرى.. أسرار فى حياة يوسف عيد الفنان الذي أضحك الملايين ومات فقيرًا

يوسف عيد.. حكايات من حياة أشهر كومبارس كوميدي

