طريقة عمل الكيكة بدون بيض.. زي المطاعم وتناسب الجميع

طريقة عمل الكيكة بدون بيض.. يتساءل الكثير من السيدات عن طريقة تحضير كيكة لذيذة وهشة بدون الحاجة لاستخدام البيض أو اللبن، خاصةً إذا كان هناك أفراد يعانون من حساسية أو إذا كانت المكونات غير متوفرة في المنزل.

طريقة عمل الكيكة بدون بيض

تستعرض جريدة “الموجز” طريقة عمل الكيكة بدون بيض بدون تكلفه ومثل الكيكات التي تُحضر في المطاعم الكبرى على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد".

مكونات كيكة بدون بيض ولبن

2 كوب دقيق

1 وربع كوب عصير برتقال

بشر برتقال

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة خل

كوب سكر

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة بدون بيض

طريقة تحضير الكيكة بدون بيض

في وعاء كبير، امزجي عصير البرتقال مع السكر والزيت وبشر البرتقال، ثم اخفقيهم جيدًا حتى يتجانسوا. في وعاء آخر، امزجي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط العصير والزيت مع إضافة الخل، ثم اخفقيهم جيدًا حتى يصبح لديكِ قوام هش. ادهني صينية بالسمن، ثم اسكبي الخليط فيها. سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضعي الصينية في الفرن, اتركي الكيكة لمدة 30-40 دقيقة حتى تنضج تمامًا.

طريقة عمل الكيكة بدون بيض

طريقة أخرى لعمل كيكة بدون بيض باستخدام الخلاط

إذا كنتِ تفضلين استخدام الخلاط لتحضير الكيكة، إليكِ هذه الطريقة السهلة:

مكونات كيكة بدون بيض باستخدام الخلاط

كوب سكر

كوب ماء دافئ

3/4 كوب زيت

3 ملاعق كبيرة كاكاو

فانيليا

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة خل

طريقة تحضير كيكة بدون بيض باستخدام الخلاط

طريقة عمل الكيكة بدون بيض

ضعي السكر والكاكاو في الماء الدافئ، ثم اخلطيهم جيدًا, ثم أضيفي الزيت واخلطيهم مرة أخرى. قومي بنخل الدقيق مع البيكنج بودر، ثم أضيفيه إلى الخليط. أضيفي الخل إلى المكونات وامزجيهم حتى تحصلي على قوام الكيك المناسب. دُهني صينية بالسمنة، ثم اسكبي الخليط فيها. سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضعي الصينية فيه لمدة 40-45 دقيقة. لتحضير الصوص، امزجي السكر والكاكاو مع الماء الدافئ في وعاء على النار حتى يذوب السكر, ثم اسكبي الصوص على الكيكة بعد أن تبرد.

طريقة عمل كيكة بدون بيض للمصابين بالحساسية

يمكنكِ الآن تحضير كيكة لذيذة دون البيض بفضل هذه الوصفة البسيطة، التي تعطيكِ نتيجة هشة ولذيذة بدون الحاجة لأي مكونات مكلفة, كالتالي:

مكونات وجه الكيكة

عصير برتقال

سكر

شرائح برتقال

طريقة التحضير

امزجي السكر والزيت مع عصير البرتقال وبشر البرتقال في وعاء. أضيفي خليط المكونات السائلة إلى خليط الدقيق والبيكنج بودر وامزجيهم جيدًا. ضعي الخليط في قالب مدهون بالزيت، ثم سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وضعي القالب فيه حتى تنضج. امزجي عصير البرتقال مع السكر وشرائح البرتقال في وعاء على النار، ثم اسكبي المزيج على الكيكة. قطعي الكيكة إلى شرائح وقدميها.

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