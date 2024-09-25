«وصفة شتوية شهيرة».. طريقة عمل حمص الشام خطوة بخطوة

يُعتبر حمص الشام المعروف أيضاً باسم "الحلبسة" أو "اللبلبي" في بعض المناطق، من أكثر الأطباق بحثاً خاصة خلال فصل الشتاء. يُقدَّم كحساء مالح بالحمص، ويتميز بمذاقه اللذيذ وفعاليته في تدفئة الجسم في الأيام الباردة. على الرغم من أن الوصفة تختلف قليلاً من بلد لآخر، إلا أن طعمها يبقى شهيًا ومحبوبًا، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية طريقة عمل حمص الشام.

طريقة عمل حمص الشام

في مصر، يُباع حمص الشام في أكواب، ويُعتبر مشروباً مالحاً يُستمتع به كثيراً في الشوارع، بينما يقدَّم في دول الخليج مثل العراق بدون طماطم، يظل الإقبال عليه كبيرًا خلال فصل الشتاء.

حمص الشام

مكونات حمص الشام

400 جرام حمص مجفف

4 فصوص ثوم كاملة

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون (حسب الرغبة)

1 كوب بيوريه طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

مسحوق الفلفل الحار (اختياري)

ملح

طريقة التحضير حمص الشام

نقع الحمص: اغسلي الحمص المجفف جيدًا، ثم انقعيه في وعاء كبير مملوء بالماء لمدة 6 ساعات على الأقل، أو طوال الليل. بعد النقع، اشطفي الحمص وصفيه.

حمص الشام

طهي الحمص: في قدر كبير، ضعي الحمص وأضيفي الماء حتى يغطيه بمقدار 10 سم. اغلي المزيج، ثم أضيفي معجون الطماطم واتركيه على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.

إضافة الثوم والطماطم: أضيفي فصوص الثوم ومعجون الطماطم، واستمرّي في الطهي لمدة 10 دقائق إضافية حتى تنضج المكونات. تأكدي من وجود كمية كافية من المرق، وإذا لزم الأمر، أضيفي 1-2 كوب من الماء الساخن.

التتبيل: أضيفي الكمون وتبلي بالملح، ثم قدميه ساخنًا مع عصير الليمون والكمون والفلفل الحار حسب الرغبة.

حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام على طريقة نجلاء الشربيني

تتميز طريقة نجلاء الشربيني أيضاً بشعبية كبيرة، حيث تتضمن مكونات بسيطة وسهلة.

المكونات:

250 جرام حمص مجفف

3 حبات طماطم أو 2 ملعقة من صلصة الطماطم

ليمون، ملح، 1 ملعقة كبيرة كمون، صلصة حارة

5 فصوص ثوم

بصلة واحدة

صودا الخبز (اختياري)

طريقة التحضير:

اغسلي الحمص جيدًا وانقعيه مع نصف ملعقة من صودا الخبز لمدة 10 ساعات.

صفي الحمص واغسليه مرة أخرى، ثم ضعيه في قدر مع 5 أكواب من الماء ونصف ملعقة من صودا الخبز.

أضيفي صلصة الطماطم أو الطماطم المهروسة، وقطعي البصل إلى أرباع.

أضيفي مسحوق الثوم أو الثوم المهروس.

حمص الشام



اغلي الحمص، ثم خففي النار وغطيه لمدة ساعة.

بعد الطهي، قدميه في أكواب مع ماء الحمص، وأضيفي عصير الليمون والملح والصلصة الحارة حسب الرغبة.

يمكنك تزيين الأكواب بشرائح الليمون، لتضفي لمسة جمالية على هذا الطبق الشتوي الشهي. استمتع بمذاق حمص الشام الدافئ مع عائلتك وضيوفك.





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