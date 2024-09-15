طريقة عمل الحلاوة الحمصية بالمنزل.. سريعة التحضير في إجازة المولد النبوي الشريف

طريقة عمل حلاوة الحمصية في المنزل.. حلاوة الحمصية هي من الحلويات الشرقية التقليدية اللذيذة، وخاصة في المناسبات الدينية كـ المولد النبوي الشريف.

وتتميز بقرمشتها وطعمها اللذيذ، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة. في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل حلاوة الحمصية بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل حلاوة الحمصية في المنزل

يقدم لكم موقع الموجز، طريقة عمل حلاوة الحمصية في المنزل، وذلك في إطار خدماتها اليومية على مدار الساعة.

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مكونات حلاوة المولد الحمصية الأساسية

نصف كيلو حمص مجروش

كوب سكر (250 جرام)

ثلث كوب ماء (85 مللي)

ملعقة كبيرة عسل نحل أو عسل جلوكوز أو زبدة (30 جرام)

عصير نصف ليمونة أو رشة ملح ليمون (1 جرام)

ربع ملعقة صغيرة بي كربونات الصوديوم أو بكينج بودر



طريقة عمل حلاوة الحمصية في المنزل

طرية عمل الشربات

في وعاء على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وعصير الليمون.

حركي المكونات حتى يذوب السكر تمامًا.

اتركي الشربات حتى الغليان ثم اخففي النار واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يصبح قوام الشربات ثقيلًا قليلًا.

أضيفي عسل النحل أو الجلوكوز أو الزبدة وقلبي جيدًا.

طرية عمل الحمصية

في وعاء عميق، ضعي الحمص المجروش وبي كربونات الصوديوم.

اضيفي الشربات الساخن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يمتص الحمص كل الشربات ويصبح عجينة متماسكة.

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.

باستخدام ملعقة مبللة بالماء، شكلي الحمصية على شكل أقراص أو مربعات.

ضعي الأقراص في المقلاة الساخنة واتركيها حتى تتحمر وتصبح مقرمشة من الأسفل.

اقلبوا الأقراص على الوجه الآخر حتى تتحمر من الجهتين.

ارفعي الحمصية من المقلاة وضعيها على ورق نشاف للتخلص من الزيت الزائد.

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نصائح هامة

للحصول على حمصية مقرمشة، يجب أن يكون الحمص مجروشًا ناعمًا.

يمكنك إضافة بعض النكهات إلى الحمصية مثل ماء الورد أو الهيل.

للحفاظ على قرمشة الحمصية، قومي بتخزينها في وعاء محكم الغلق في مكان جاف.

يمكنكِ تزيين الحمصية بالمكسرات أو برش السكر.

يمكن استخدام عسل الجلوكوز بديلًا لعسل النحل، فهو يعطي نفس النتيجة.

طريقة عمل حلاوة الحمصية في المنزل

إذا لم يتوفر بي كربونات الصوديوم، يمكن استخدام بكينج بودر بنفس الكمية.

للحصول على حمصية أكثر سمكًا، يمكنكِ إضافة المزيد من الحمص المجروش.

قدمي حلاوة الحمصية ساخنة أو باردة، وهي مثالية لتقديمها مع الشاي أو القهوة.

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