اتبعوا سنته.. كيف كان يحيي النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده؟

المولد النبوي الشريف.. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منذ بعثته وحتى وفاته، نموذجًا يُحتذى في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، وبمناسبة ذكرى مولده الشريف اليوم ، يتساءل كثيرون عن كيفية احتفاله صلى الله عليه وسلم بيوم مولده، وهل كان له طقوس أو أعمال خاصة يقوم بها في هذا اليوم، وهو ما يستعرضه الموجز بالتفصيل في التقرير الآتي بمناسبة ذكرى المولد النبوي .

يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم

لم يُثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصّ يوم مولده باحتفال أو مراسم خاصة، إلا أنه كان يُظهر الشكر لله في هذا اليوم عن طريق الصيام، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ولما سُئل عن سبب ذلك قال: "ذاك يوم وُلدت فيه".

المسجد النبوي

يشير هذا الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعبّر عن شكره لله بصيام يوم مولده، وهو يوم الاثنين، كان صيامه نوعًا من الشكر والتقدير للنعم التي أنعم الله بها عليه وعلى أمته وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص في احتفاله على الإكثار من الطاعات والعبادات.

اقتداء الأمة بالنبي في يوم مولده

إن ما يجب على المسلمين فعله في ذكرى المولد النبوي الشريف هو التمسك بسنته والاقتداء بأفعاله وأخلاقه في كل وقت وحين، فالاحتفاء بمولده ليس في إقامة احتفالات أو مظاهر مادية، بل في اتباع سيرته وتطبيق تعاليمه في الحياة اليومية.

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

يمكن أن يكون إحياء يوم المولد النبوي من خلال:

الصيام: اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن للمسلمين صيام هذا اليوم شكرًا لله.

الصلاة والسلام عليه: الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو من أفضل الأعمال في هذا اليوم المبارك.

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التصدق: الأعمال الخيرية والصدقات هي من السنن التي كان النبي يحث عليها في كل وقت، ويمكن إحياء يوم مولده من خلال التصدق على الفقراء والمحتاجين.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل.ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه.

الدليل على الاحتفال بالمولد النبوي

واستدل المفتي بما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى، ويحب العسل" (رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد)، فكان هذا الصنيعُ منهم سنة حسنة، كما أن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهادُوا تَحابُّوا» (رواه الإمام مالك في "الموطأ").

وأضاف لم يَقُم دليلٌ على المنع من الاحتفال بهذه الذكرى أو إباحَتها في وقت دون آخر، بل إن هذا الاحتفال يعد تعبيرًا مشروعًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن إدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام في هذه المناسبة يُصبح أمرًا مستحبًا وندبًا.

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