طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بمقادير بسيطة على طريقة ناديه السيد

تعتبر كيكة الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدى الجميع خاصة إذا كانت هشة ومرتفعة، وإليكم طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الكبيرة والعائلية على طريقة الشيف نادية السيد، بخطوات بسيطة للحصول على كيكة لذيذة وشهية، حيث ينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية، طريقة عمل عمل كيكة الشوكولاتة ناديه السيد.



مقادير كيكة الشوكولاتة ناديه السيد

3 أكواب دقيق

3 أكواب سكر

1 1/2 كوب كاكاو

1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة كبيرة بيكاربونات الصودا

4 بيضات

1/2 كوب زيت

1 1/2 كوب حليب دافئ

1 1/2 كوب ماء ساخن

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زبادي



كيكة الشوكولاتة

مقادير الجناش لعمل كيكة الشوكولاتة

100 جرام شوكولاتة حبيبات

1 ملعقة كبيرة زيت

1/2 كوب كريمة ساخنة

طريقة التحضير خليط كيكة الشوكولاتة

في وعاء كبير، قم بنخل الدقيق، الكاكاو، السكر، البيكنج باودر، البيكاربونات، والملح معًا باستخدام منخل. ثم أضف البيض في درجة حرارة الغرفة، الحليب الدافئ، والماء الساخن، وامزج المكونات جيدًا.

أضف الزيت، الخل، والزبادي، وامزج حتى تحصل على خليط متجانس، ثم صب الخليط في صينية مناسبة (مقاس 25 أو 30 سم حسب الرغبة في ارتفاع الكيكة). أدخل الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 إلى 60 دقيقة، أو حتى يتم اختباره باستخدام عود خشبي، ثم ضع الشوكولاتة الحبيبات مع الزيت والكريمة الساخنة، واخلط حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا ويصبح الجناش ذا قوام غليظ.

تغطية الكيكة بالجناش:

بعد أن تبرد الكيكة تمامًا، اسكب الجناش على سطح الكيكة ووزعه بشكل متساوٍ على الجوانب.

نصائح الشيف نادية السيد

استخدم أكواب وملاعق معيارية للحصول على المقادير الدقيقة.

يفضل استخدام صينية قياس 25-30 سم لضمان ارتفاع الكيكة بشكل جيد.

يمكن استبدال الكريمة الساخنة بنصف كوب حليب مع قطعة من الزبدة للحصول على قوام غني.

إضافة الزبادي تعزز من هشاشة الكيك وتجعله خفيفًا ولذيذًا.

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