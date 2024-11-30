الوجبات السريعة تسبب السرطان.. إحذر منها وإتبع تلك النصائح

مرض السرطان.. يفضل الكثير الأطعمة المصنعة والسريعة وذلك كحل سريع من أجل القضاء على الجوع، وبحسب الدراسات يمكن للأطعمة المصنعة أن ترفع من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة إذا تناولها الشخص بكميات مبالغ فيها أو على مدى فترات طويلة، ومن هذه الأطعمة: البرجر والسوسيس والهوت دوج والبيتزا، ويكشف الموجز في هذا التقرير، مخاطر تلك الأطعمة وطرق الوقاية منها للحماية ومن مرض السرطان

وحسب ما نشره موقع تايمز أوف إنديا، من الممكن التقليل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل النظام الغذائي، والإبتعاد عن اللحوم المصنعة والمعالجة.

مرض السرطان الناتج عن الوجبات السريعة

أهم أضرار اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة هي اللحوم التي يحفظها المصنعون بواسطة التدخين أو المعالجة أو التمليح وتشمل تلك الأمثلة: النقانق، السلامي، لحم البقر المحفوظ، لحم البقر المقدد، وغالبًا ما تكون عملية تصنيع هذه اللحوم على النتريت، الذي يمكن أن يؤدي إللي وجود مواد مسرطنة، حتى تدخين اللحوم بدون مواد كيميائية يمكنه أن ينتج هيدروكربونات عطرية عديدة الحلقات، وهو نوع مهم من المواد المسرطنة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلي وجود "أدلة مقنعة" على أن اللحوم المصنعة تؤدي لوجود السرطان، وذلك وفقًا لدراسة جديدة، يعتبر استهلاك اللحوم المصنعة عامل خطر كبير للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

خطر الأطعمة المصنعة

تشمل هذه الأطعمة الوجبات البسيطة المعبأة مثل البسكويت ورقائق البطاطس والوجبات المجمدة والحبوب السكرية والصودا والمواد القابلة للدهن ومنها السمن والجبن الكريمي.

والشيكولاتة، والوجبات السريعة مثل البيتزا، والهمبرجر، والدجاج المقلي، حيث يقوم المصنعون بتعديل هذه الأطعمة من خلال استخدام مواد كيميائية مثل المنكهات والألوان والمستحلبات والمواد المضافة الأخرى وذلك لجعلها ذات مذاق أفضل وتستمر لفترة أطول.

وغالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على مستويات مرتفعة من الملح والسكر والدهون والمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

كما أنها بسيطة بشكل عام في الألياف والفيتامينات والمعادن. وإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة يمكنه أن يؤدي إلى السمنة، وهو عامل خطر كبير للإصابة بالسرطان.

طريقة الوقاية من مرض السرطان

تستطيع تقليل فرص إصابتك بالسرطان عن طريق اختيارات نمط الحياة الأساسية كالتالي:

- أولا الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة التمارين الرياضية باستمرار، وبناء نظامك الغذائي على البروتين النباتي والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور أيضاً.

- وحاول تجنب المواد الملوثة مثل المبيدات الحشرية والأسمدة ومسببات اختلال الغدد الصماء، والتي يمكنها أن تغير من الكائنات الحية الدقيقة المعوية.

- وتحتوي الفواكه والخضراوات على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المتواجدة في الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، وهي خيارات صحية أكثر.

معلومات هامة عن مرض السرطان

السرطان هو مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتصف بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة صعب السيطرة عليها وتستطيع التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، وتكون للسرطان في عديد من الأحيان القدرة على الإنتشار في كافة أنحاء الجسم.

ومرض السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم، لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع عديدة من السرطان، وهذا بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

ويحدث السرطان نتيجة حدوث تغيّرات أو طفرات كبيرة في الحمض النووي داخل الخلايا، ويتجمع الحمض النووي الموجود داخل الخلية في عدد ضخم من الجينات الفردية، ويحتوي كل منها على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف التي يلزم أن تؤديها، بالإضافة إلى طريقة نموها وانقسامها، ويمكن أن تؤدي الأخطاء في هذه التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية، ويمكن أن تسمح للخلية بأن تصبح سرطانية.

أخطار الوجبات السريعة

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