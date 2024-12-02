أسباب الإصابة بمرض السرطان.. وطرق الوقاية والعلاج منه

الوقاية خير من العلاج، هذه المقولة تنطبق بشكل خاص على السرطان، بينما لا يوجد ضمان كامل للوقاية من هذا المرض، إلا أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة به، اكتشف مع موقع "الموجز" كيف يمكن أن تساهم عاداتك اليومية في حماية صحتك.

إليكم بعض الطرق التي تحميك من خطر السرطان

- الحفاظ على وزن صحي والتخلص من الوزن الزائد وتعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، فالأشخاص المصابون بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، والسبب يرجع إلى أن تراكم الدهون تؤدي إلى زيادة الاستجابات الالتهابية واختلال التوازن الهرموني ومقاومة الأنسولين، وكلها عوامل تساهم في الإصابة بالسرطان.

ازاي تحمي نفسك من السرطان؟.. نظام وقاية كامل



- ممارسة التمارين الرياضية تعد من الحيل الجيدة والقوية التي تساهم بشكل كبير في وقايتك من الإصابة بالسرطان، حيث تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على وزن صحي، وتوازن مستويات الهرمونات، وتحسن المناعة، وكل هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا خاليًا من الدهون وغني بالفواكه والخضروات والبروتين الصحي، تعد من الحيل الجيدة للوقاية، ولذا اتباع نظام غذائي منخفض في الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء لتقليل خطر الإصابة بالسرطان بشكل أكبر.

- الإقلاع عن التدخين، من أهم النصائح الوقاية للحد من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الرئة.

- قلل التعرض لأشعة الشمس المضرة لأنها تزيد من فرص تعرضك لإصابة بسرطان الجلد.

أسباب تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان

التدخين

يعتبر التدخين من أهم عوامل خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة.

التعرض للمواد المسرطنة

التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل الأسبستوس والبنزين، وكذلك الإشعاع، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

السمنة وزيادة الوزن

السمنة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، مثل سرطان القولون والثدي.

قلة النشاط البدني

عدم ممارسة الرياضة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

نظام غذائي غير صحي

تناول الكثير من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكر، وقلة تناول الفواكه والخضروات، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

التعرض المفرط لأشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترة طويلة دون حماية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

الإصابة ببعض الفيروسات

بعض الفيروسات مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) مرتبطة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان عنق الرحم.

العوامل الوراثية

بعض أنواع السرطان لها صلة بالوراثة، ولكن العوامل الوراثية وحدها لا تكفي للإصابة بالمرض.

كيف تتحول الخلية السليمة إلى خلية سرطانية؟

تحدث الإصابة بالسرطان نتيجة تغييرات جينية في الخلايا السليمة. هذه التغيرات تجعل الخلايا تنمو وتنقسم بشكل غير طبيعي، وتتجاهل الإشارات التي تخبرها بالتوقف عن النمو.

طرق علاج مرض السرطان

العلاج الجراحي.

العلاج الإشعاعي.

العلاج الكيميائي.

العلاج المناعي.

العلاج الهرموني.

العلاج الجيني.

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