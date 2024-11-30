ماذا تفعل الحكومة لحل أزمة عجز الأطباء؟ وزير الصحة يوضح الحلول

زيادة أعداد الأطباء في المستقبل.. أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أن الحكومة تعمل على حل أزمة عجز الأطباء من خلال زيادة أعداد كليات الطب في السنوات الأخيرة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن الخطط الموضوعة تهدف إلى تخريج 29 ألف طبيب سنويًا، ويرصد الموجز هذه الحلول.

كفاءة الأطباء المصريين عالميًا

وأشار عبد الغفار إلى أن الطبيب المصري يتمتع بسمعة ممتازة على مستوى العالم، مما يجعله مطلوبًا في دول مثل إنجلترا وغيرها، وأكد أن هذا الإقبال يعكس الكفاءة والمهارة الطبية التي يتميز بها الأطباء المصريون.

تحسين دخل الأطباء لمواجهة العجز

ورداً على سؤال حول كيفية مواجهة عجز الأطباء في ظل التوسعات الصحية، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتحسين الأجور من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في 6 محافظات، وأشار إلى أن النظام الجديد يضمن للأطباء دخلاً ماديًا منافسًا، مما يساعد على تقليل رغبتهم في الهجرة للعمل بالخارج.

قوانين لحماية الأطباء

كشف وزير الصحة أن القوانين الطبية الجديدة تهدف إلى حماية الأطباء والأطقم الطبية داخل المستشفيات، خاصةً من الاعتداءات، وأضاف أن توفير بيئة عمل آمنة يساهم في تشجيع الأطباء على البقاء داخل البلاد.

الجهود الحكومية لحل أزمة عجز الأطباء

تعمل الحكومة على عدة محاور لحل أزمة عجز الأطباء، منها:

زيادة عدد الخريجين من كليات الطب.

تحسين دخل الأطباء ليصبح منافسًا للقطاع الخاص.

إصدار قوانين لحماية الأطباء من الاعتداءات.

تعزيز مكانة الطبيب المصري دوليًا.



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