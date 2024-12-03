حمى القش ونزلات البرد .. مخاطر على صحة الأطفال وطرق الوقاية الفعّالة

الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بـ نزلات البرد خلال فصل الشتاء، حيث يعانون من نزلات البرد وحمى القش وذلك نتيجة انتشار حبوب اللقاح في هذا الوقت من السنة.

كما يصعب على الأطفال التكيف مع التغيرات المناخية وتقلبات درجات الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض مناعتهم بسبب عوامل الشيخوخة.

وبالرغم أن الأعراض قد تكون متشابهة، إلا أن هناك فرقًا بين نزلات البرد وحمى القش، وفقًا لما ذكرته الدكتورة سالي إبراهيم، مستشارة الأطفال، في وقت سابق.

فيروس حمى القش عند الأطفال

ويبدأ الفيروس في الانتشار مع بداية فصل الخريف والشتاء، مما يؤدي إلى إصابة العديد من الأطفال بأمراض موسمية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وزيادة خطر الإصابة بحمى القش، المعروفة أيضًا بالتهاب الأنف التحسسي، و تتشابة أعراض حمى القش مع أعراض نزلات البرد، مما يجعل من الصعب التمييز بينهما، ولذا يقدم الموجز تفاصيل أعراض حمى القش عند الأطفال وعلاجها على النحو التالي:

أعراض حمى القش عند الأطفال

وتأتي أعراض حمى القش عند الأطفال، عندما يتفاعل الجهاز المناعي للطفل مع دخول الرياح أو حبوب اللقاح أو الفطريات إلى الأنف أثناء النوم، تظهر الأعراض التالية:

-السعال ، العطس، الصداع، حكة في الأنف، سيلان الأنف شعور بالعطش الشديد، احتقان الجيوب الأنفية، دموع مستمرة من العينين، تورم الجفن السفلي، حكة شديدة في الأنف، التهاب الأذن الوسطى.



حمى القش عند الأطفال

علاج حمى القش عند الأطفال

يوصي بعض الأطباء باستخدام أدوية مضادة للحساسية لعلاج حمى القش لدى الأطفال.

نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد

وفي السياق ذاته، حرصت وزارة الصحة والسكان المصرية، على توعية جميع المواطنين، نشرت منشورًا توعويًا، في وقت سابق، يتضمن بعض الإرشادات لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض المختلفة أثناء التقلبات الجوية.

وجاءت هذه الإرشادات وفقًا للتالي:

يجب الاهتمام بتغذية الأطفال الجيدة وتدفئتهم بارتداء ملابس سميكة مصنوعة من مواد توفر الدفء

يجب حماية الأطفال الصغار والرضع من التعرض لموجة التقلبات الجوية.

يجب تغطية الأطفال بشكل جيد خلال فترة النوم.

في حالة اصطحاب الأطفال إلى خارج المنزل يجب أن يرتدي الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة.

وزارة الصحة