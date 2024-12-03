أحكام الغسل والطهارة فى البرد الشديد.. الأزهر يوضح التيسيرات الشرعية

أحكام الغسل والطهارة فى البرد.. مع حلول فصل الشتاء وزيادة البرودة في العديد من المناطق، يواجه المسلمون تحديات في أداء الطهارة بشكل صحيح، خاصة في الحالات التي تتطلب الغسل من الحدث الأكبر مثل الجنابة أو الحيض، وقد أصبح من الصعب أحيانًا أداء الغسل بسبب الطقس البارد، مما يثير تساؤلات حول كيفية التوفيق بين الالتزام بأحكام الطهارة وحفظ الصحة في مثل هذه الظروف.

أحكام الغسل والطهارة فى البرد

وفي هذا السياق، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن الأحكام الشرعية التي تتعلق بالغسل والطهارة في البرد الشديد، مع تسليط الضوء على التيسير الذي توفره الشريعة الإسلامية في مثل هذه الظروف، حيث يتم مراعاة الحالات الخاصة التي يواجهها المسلمون.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى السطور التالية أبرز أحكام الغسل والطهارة في البرد الشديد، مع التركيز على التيسير والمرونة التي يوفرها الشريعة الإسلامية في مواجهة هذه الظروف الجوية القاسية.

أحكام الغسل والطهارة فى البرد

فضل إسباغ الوضوء في الشتاء

وأوضح الأزهر أن الوضوء هو شرط أساسي لصحة الصلاة، وقد بيّن النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المواضع التي يكره إيصال الماء إليها بسبب شدة البرد، وقال ﷺ: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟" وقال الصحابة: بلى، فقال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط" [رواه مسلم].

التيمم في حال الخوف من الضرر بسبب البرد

وأشار الأزهر إلى أن التيمم لا يجوز إلا في حال تعذر استخدام الماء أو في حال الخوف من الضرر عند استعماله بسبب شدة البرد، كما أقر النبي ﷺ للصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه التيمم عندما كان الماء باردًا وأدى إلى ضرر.

فيما يتعلق بالغسل، أكد مركز الفتوى أن غسل الرأس في الغسل الواجب يجب أن يشمل إيصال الماء إلى فروة الرأس، وذلك سواء كان للرجال أو النساء، دون الحاجة لفك ضفائر المرأة.

أما فيما يخص تسخين الماء، فقد أكد الأزهر أنه لا حرج في تسخين الماء البارد لتسهيل استعماله في الوضوء، بناءً على قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].

أحكام الغسل والطهارة فى البرد

تيسير مسح الشعر في الوضوء

كما بيّن الفقهاء أن مسح الشعر في الوضوء بدلاً من غسله يعد من يسير الشريعة الإسلامية، حيث يبقى أثر الماء على الشعر لفترة أطول مقارنة ببقية الأعضاء، ومع ذلك، لم يشترط جمهور الفقهاء مسح الرأس بالكامل في الوضوء، بل يجزئ مسح جزء من الرأس، ويمكن استكمال المسح على عمامة أو خمار.

وأما عن المسح على الخفين، فقد أقر الشرع المسح على الخفين وما شابهها عند الوضوء، تخفيفًا على المكلفين، مع ضرورة اتباع الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.

أحكام الغسل والطهارة فى البرد

الإسلام دين يسر ورحمة

وأخيرًا، أكد مركز الأزهر على أن الإسلام دين يسر ورحمة، وأن الشريعة قد شرعت هذه التيسيرات لتسهل على المسلمين أداء عباداتهم في الظروف الجوية القاسية، بما يضمن لهم الحفاظ على صحتهم مع الالتزام بتعاليم الدين.

أحكام الغسل والطهارة فى البرد

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