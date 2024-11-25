نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد

نزلات البرد والإنفلونزا.. يعاني العديد من البالغون الأصحاء من 2 إلي 3 نزلات برد سنويًا وذلك فى المتوسط، والأطفال أيضاً معرضون لخطر كبير حيث تدخل فيروسات البرد الجسم من خلال العين أو الأنف أو الفم وتسبب مرضًا لفترة وجيزة، وحسب ما ذكره موقع webmed هناك الكثير من الأشياء التى تستطيع القيام بها من أجل تسريع عملية الشفاء والتخلص من نزلات البرد، وهذا ما سيعرضه لكم الموجز فيما يلي.

نزلات البرد

طريقة مثالية للتخلص من نزلت البرد

ليس هناك شيء يمكن أن يخلصك من نزلات البرد بسرعة على مدار 24 ساعة ومع ذلك هناك الكثير من الأشياء التى يمكنك القيام بها من أجل الشعور بالتحسن بسرعة، وفيما يلي بعض هذه العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تقليل المخاط والإحتقان وتهدئة حكة الحلق وتسكين السعال أيضاً.

الحصول على الراحة

يمكن أن يكون من المغرى الإستمرار في العمل والأعمال المنزلية حينما تكون مصابًا بنزلة برد بسيطة ومع ذلك فإن الراحة تعد أمر حيوى بهدف دعم قدرة جسمك على محاربة فيروس البرد لذا فإذا كنت تشعر بأعراض البرد تحت هذا الطقس خذ بعض من الوقت للراحة واسترخي.

إحرص على النوم لمدة كافية

حين يحارب الجسم العدوى، فإن النوم أمر مهم للغاية من أجل المساعدة على القيام بذلك ولمجرد البقاء في السرير مع أعراض البرد لا يكفي، حيث أنه من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم من أجل التخلص من الصيام البارد، واذهب إلى الفراش مبكرًا وإحصل على قيلولة طوال اليوم، واستمتع بالمرور المجاني واستمر في النوم حتى تتعافى.

تناول المشروبات الدافئة

يلزم بقاء جسمك رطبًا لأنه مهم لطرد فيروس البرد من جسمك، وينصح بتناول الكثير من المشروبات مثل الماء الدافئ وماء الليمون الدافئ وذلك مع نصف ملعقة صغيرة من العسل والشاي الدافئ وشاي الأعشاب أيضاً، وبالإضافة إلي حساء الدجاج فهي تساعد على تقليل الاحتقان وتهدئة التهاب الحلق وتهدئة الأغشية المخاطية الملتهبة، ومع ذلك، إحرص على تجنب الشاي الساخن جدًا أو السوائل الساخنة الأخرى ، لأنها يمكن أن تحرق حلقك.

المكملات الغذائيه

وعلى الرغم من غياب الدليل العلمي القوي على أن المكملات الغذائية يمكن أن تتخلص من الصيام البارد، فإن الأمر حقا يستحق المحاولة، حيث يمكنك محاولة زيادة تناول فيتامين سي من خلال تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين وهي (الفواكه الحمضية والتوت والبابايا والفلفل الأحمر والبروكلي) أو بواسطة تناول مكملات فيتامين سي ؛ وهناك أدلة على أنه قد يخفض من شدة نزلات البرد.



وتشمل المكملات الأخرى التي من الممكن أن تدعم جهاز المناعة الزنجبيل والثوم والكركم والزنك وإشنسا، وإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية أكثر بهدف الوقوف على قدميك بشكل أسرع، حيث فكر في تناول أشياء مثل بذور اليقطين والزنجبيل الطازج والعسل وحساء الدجاج ومرق العظام المليئة بالعناصر الغذائية أيضاً.

يجب أن تأخذ حماما دافئاً

يمكن أن ينتج عن الإستحمام بالماء الدافئ إرخاء المخاط وإرخاء العضلات وتخفيف الآلام وتحسين النوم أيضاً، وضع في اعتبارك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى حمامك وذلك بهدف تجربة الإسترخاء مع ذلك، وتجنب الإستحمام بماء ساخن لأنه قد يسبب جفاف وتهيج في البشرة.

نظف يديك بشكل جيد ومستمر

والشيء الوحيد الذي ذكّرنا به وباء فيروس كورونا هو ضرورة غسل اليدين بشكل مستمر وصحيح ويمكن أن تعين هذه الممارسة البسيطة في الحماية من نزلات البرد وتقليل شدة المرض إذا كنت مريضًا بالفعل.

إمكث في البيت قدر المستطاع

إذا كان لديك أعراض البرد أو الأنفلونزا، فمن المهم البقاء في المنزل، حيث يمنحك هذا فرصة للحصول على قسط من الراحة التي تشتد الحاجة إليها، بل ويحمي الآخرين أيضًا من الإصابة بالعدوى.

الإنفلونزا ونزلات البرد

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